Horoskopi i Suzan Miler, e diel 9 Shkurt 2025 dhe një antipastë për Shën Valentinin dhe javën e re

Zona Ditore e Astrologjisë/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e diel 9 Shkurt 2025 ku astrologia jep dhe një antipastë për javën e re, duke u ndalur edhe tek 14 shkurti, i njohur si Shën Valentini.

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë pritet të jetë plot me energji dhe mundësi emocionuese. E diela është dita e përkryer për të bërë plane për të ardhmen, pasi Marsi i fuqishëm dhe Saturni i organizuar do të ndihmojnë që të mendoni në mënyrë të qartë për objektivat tuaja më të rëndësishme.

Nëse keni synime profesionale ose personale që dëshironi t’i realizoni, tani është koha për të hedhur hapa të sigurt. Megjithatë, duhet të bëni kujdes të martën, pasi çështjet financiare dhe marrëdhëniet me miqtë mund të shkaktojnë disa sfida. Është më mirë të shmangni huadhënien ose marrjen e parave në këtë periudhë.

Të mërkurën, hëna e plotë do të sjellë një ndjenjë të madhe fuqie dhe vendosmërie, duke ju ndihmuar të përqendroheni në mundësitë e reja që mund të shfaqen. Nëse keni qenë duke pritur një lajm të mirë ose një mundësi të re, mund të vijë në këtë periudhë.

Në Ditën e Shën Valentinit, Merkuri do të ndihmojë në përmirësimin e komunikimit tuaj me partnerin ose me dikë që ju pëlqen. Përgatituni për një surprizë romantike!

—

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një miqësi mund të shndërrohet në diçka më romantike në këtë periudhë. E diela është e përkryer për të punuar me të tjerët dhe për të ndërtuar plane afatgjata. Marsi dhe Saturni do t’ju ndihmojnë të jeni më të organizuar dhe të vendosur në atë që dëshironi të arrini.

Nëse keni projekte të rëndësishme, kjo është një kohë e mirë për t’i konkretizuar ato. Megjithatë, të martën mund të ketë disa sfida në komunikim me një shef ose një prind, ndaj përpiquni të shmangni keqkuptimet.

Të mërkurën, hëna e plotë do të ndriçojë jetën tuaj sociale dhe mund të sjellë një mundësi të papritur për të thelluar një lidhje me dikë të veçantë.

Në Ditën e Shën Valentinit, mund të merrni një mesazh të bukur nga dikush që ka ndjenja për ju. Kini kujdes për detajet, sepse dikush në rrethin tuaj shoqëror mund të jetë më i interesuar për ju sesa mendoni!

—

♊ Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo është një javë që sjell ambicie dhe romancë. Të dielën, do të ndiheni plot energji dhe të sigurt për të arritur qëllimet tuaja. Kjo është koha për të shfrytëzuar mundësitë që ju vijnë.

Të martën, kini kujdes me planet për udhëtime ose çështjet ligjore, pasi mund të ketë disa ndryshime të papritura. Një plan rezervë mund të jetë i dobishëm.

Të mërkurën, hëna e plotë do të ndriçojë shtëpinë tuaj të komunikimit, duke ju inkurajuar të flisni hapur për ndjenjat tuaja. Nëse ka diçka që duhet të thuhet, mos hezitoni ta bëni këtë.

Në Ditën e Shën Valentinit, mund të keni një surprizë të këndshme nga dikush në punë. Dikush që ju ka admiruar nga larg mund të shfaqë interes për ju!

—

♋ Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Ju jeni një person shumë bujar dhe kjo do të tërheqë vëmendjen e të tjerëve.

Të dielën, Marsi në shenjën tuaj do të punojë së bashku me Saturnin, duke krijuar një kombinim perfekt për të marrë vendime të zgjuara dhe për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja.

Të martën, mund të ketë një situatë stresuese me një koleg ose një të afërm që është në humor të keq. Mos u përfshini në konflikte të panevojshme.

Të mërkurën, hëna e plotë mund të sjellë një rritje financiare ose një mundësi të re në punë.

Në Ditën e Shën Valentinit, do të ndiheni plot gëzim dhe mund të keni një mbrëmje të veçantë me dikë të rëndësishëm.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Do të ndiheni shumë afër dikujt që e admironi. Të dielën, Marsi dhe Saturni do t’ju ndihmojnë të shprehni më mirë ndjenjat dhe të jeni më vendimtarë në veprimet tuaja.

Të mërkurën, hëna e plotë në shenjën tuaj do t’ju japë një ndjenjë fuqie dhe karizme të madhe. Kjo është një kohë perfekte për të marrë vendime të rëndësishme në jetën tuaj.

Në Ditën e Shën Valentinit, mendja juaj do të jetë e mbushur me mendime romantike. Një person i veçantë mund të tregojë interes më të madh për ju, ndaj kini kujdes për sinjalet e tyre!

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Javën që vjen, jeta juaj sentimentale mund të arrijë një kulm të ri. Të dielën, Marsi dhe Saturni do t’ju japin forcën dhe vendosmërinë për të realizuar ëndrrat tuaja. Do të ndiheni të sigurt dhe të aftë për të përballuar çdo sfidë.

Të martën, yjet ju këshillojnë të shmangni shpenzimet impulsive. Nëse ndiheni të stresuar ose të mërzitur, kërkoni një mënyrë tjetër për të çliruar energjinë, përveç blerjeve të panevojshme.

Të mërkurën, hëna e plotë do të sjellë nevojën për introspeksion dhe kohë vetëm për veten tuaj. Ky është momenti i duhur për të reflektuar mbi emocionet tuaja dhe për të gjetur qetësinë shpirtërore.

Në Ditën e Shën Valentinit, Venusi do të hyjë në sektorin tuaj të marrëdhënieve, duke sjellë një mundësi të re në dashuri. Një mesazh i veçantë mund të mbërrijë nga dikush që ju admiron në heshtje.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Miqtë e rinj mund të sjellin romancë në jetën tuaj. Të dielën, është momenti për të dëgjuar trupin dhe mendjen tuaj. Cilat janë nevojat tuaja? Marsi dhe Saturni ju japin fuqinë për të marrë vendime të rëndësishme që do t’ju çojnë drejt suksesit.

Të mërkurën, një hënë e plotë në sektorin tuaj shoqëror do të sjellë mundësi për takime të reja. Kjo është koha e duhur për të bërë miq të rinj ose për të rifreskuar marrëdhëniet e vjetra.

Në Ditën e Shën Valentinit, mund të ndodhë diçka e papritur në jetën tuaj romantike. Një person që takoni rregullisht, ndoshta në punë apo gjatë aktiviteteve tuaja të përditshme, mund të shfaqë interes për ju.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Argëtimi dhe gëzimi do të jenë pjesë e javës suaj. Të dielën, Marsi dhe Saturni ju ndihmojnë të përqendroheni në qëllimet tuaja dhe t’ju japin forcën për të kapërcyer çdo sfidë.

Të martën, shmangni grindjet me të afërmit ose partnerin tuaj, pasi mund të ketë tensione të vogla që mund të përshkallëzohen.

Të mërkurën, hëna e plotë do t’ju vendosë në një mood sipërmarrës. Nëse keni një ide për një biznes ose projekt të ri, ky është momenti i duhur për të vepruar.

Në Ditën e Shën Valentinit, do të ndiheni në qendër të vëmendjes. Një event ose dalje në mbrëmje mund t’ju bëjë protagonist të skenës dhe t’ju sjellë një moment të veçantë romantik.

—

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Familja dhe miqtë mund t’ju frymëzojnë me një ide të shkëlqyer. E diela është dita më e mirë për të organizuar burimet tuaja dhe për të ndërtuar një plan afatgjatë. Saturni dhe Marsi do t’ju ndihmojnë të jeni më praktikë dhe të përqendruar.

Të martën, mund të jetë më mirë të mbani mendimet tuaja kontroverse për vete. Ka disa tema që mund të çojnë në keqkuptime të panevojshme.

Të mërkurën, hëna e plotë ju fton të mësoni diçka të re, të eksploroni një kulturë tjetër ose të shihni botën me një perspektivë më të gjerë.

Në Ditën e Shën Valentinit, do të keni një mbrëmje të ngrohtë dhe romantike. Nëse jeni në një lidhje, mund të jetë një moment i shkëlqyer për të kaluar një natë të këndshme me partnerin tuaj në një ambient të qetë. Nëse jeni beqarë, një darkë me miqtë mund të çojë në një njohje të papritur.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Kjo javë do të jetë e mbushur me biseda të rëndësishme dhe mundësi të reja. Të dielën, Marsi dhe Saturni krijojnë një energji të fuqishme që do t’ju ndihmojë të organizoni mendimet dhe të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj.

Të martën, shmangni shpenzimet e panevojshme. Mund të ndiheni të tunduar për të bërë blerje të mëdha, por është më mirë të ruani një qasje të kujdesshme ndaj financave.

Të mërkurën, hëna e plotë ju ndihmon të kuptoni se cilët njerëz janë vërtet të rëndësishëm në jetën tuaj. Është momenti për të ndërtuar lidhje më të thella me ata që ju mbështesin.

Në Ditën e Shën Valentinit, do të ndiheni më të hapur dhe më të gatshëm për të shprehur ndjenjat tuaja. Nëse keni dikë të veçantë në jetën tuaj, ky është momenti për t’i treguar sa shumë e vlerësoni.

—

♒ Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Marrëdhëniet tuaja do të shkëlqejnë gjatë gjithë javës. Të dielën, Marsi dhe Saturni do të krijojnë një energji të fuqishme që do t’ju ndihmojë të organizoni jetën tuaj dhe të vendosni objektiva të qarta.

Të martën, Dielli në Ujor do të jetë në kundërshtim me Uranin, prandaj shmangni situatat që mund të shkaktojnë tensione emocionale. Prisni derisa situata të qetësohet përpara se të merrni një vendim të rëndësishëm.

Të mërkurën, hëna e plotë në sektorin tuaj të marrëdhënieve është një shenjë e mirë për dashurinë dhe partneritetin. Nëse jeni beqarë, mund të takoni dikë të veçantë.

Në Ditën e Shën Valentinit, Merkuri do t’ju ndihmojë të kuptoni vlerat që janë më të rëndësishme për ju. Ky është momenti i duhur për të reflektuar mbi atë që dëshironi në një marrëdhënie.

—

♓ Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Shpresë dhe mundësi të reja po shfaqen për ju. Të dielën, Marsi do të krijojë një atmosferë të gëzuar dhe të mbushur me kreativitet. Ky është momenti për t’u përfshirë në aktivitete artistike dhe për të eksploruar talentet tuaja.

Të martën, kini kujdes me komunikimin. Mund të ndodhë një keqkuptim, por mos u shqetësoni—do të kalojë shpejt.

Të mërkurën, hëna e plotë ju fton të kujdeseni për shëndetin tuaj dhe të ndiqni këshillat për një stil jetese më të shëndetshëm.

Në Ditën e Shën Valentinit, Merkuri do të hyjë në shenjën tuaj, duke ju dhënë një aftësi të veçantë për të tërhequr të tjerët me sharmin dhe mençurinë tuaj. Një takim romantik mund të ndodhë papritur! /noa.al