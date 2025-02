Rama në Madrid: Nuk jemi vend i zymtë siç mund tua kenë përshkruar. Dielli shkëlqen në Shqipëri!

Kryeministri Edi Rama në fjalën e mbajtur pas nënshkrimit në Madrid të marrëveshjes për organizimin e “World Law Congress Albania 2027”, Kongresit Botëror të Ligjit në vitin 2027 në Shqipëri, u shpreh se imazhi i Shqipërisë në botë tashmë ka ndryshuar.

“Shqipëria është larg të qenit ajo që ju kanë thënë, vendi që është persekutuar për kaq shumë kohë nga stigma e të qenit një vend i zymtë. Dielli shkëlqen në Shqipëri. Nuk është se nuk i kemi të këqijat, por janë po aq shumë dhe pak sa në çdo vend tjetër. Është një vend pasaporta e të cilit ngjante gjithmonë me një dokument të dyshimtë por kjo ka ndryshuar.

Kurrë ndonjëherë nuk kemi patur traditë institucionesh dhe drejtësi të pavarur.

Ju ftoj në Shqipëri duke ju thënë nuk do të pendoheni kurrë, madje do të kërkoni të riktheheni.

Plani ynë A është BE ndërsa plan B nuk kemi, të kemi një plan B kundrejt BE është të kemi një plan B kundrejt shtetit të së drejtës dhe demokracisë e të drejtave individuale, kjo do të thotë të jetosh në një shoqëri të kategorisë B. Ne duam një vend ku të gjithëve u jepet një mundësi të fitojnë e askush nuk mund të fitojë në kurriz të dikujt tjetë”, tha ai.