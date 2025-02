Edi Rama për El Mundo: TikTok shumë toksik, pezullimi punë ditësh!

TIRANË- Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë që prej vitit 2013 dhe kryetar i Bashkisë së Tiranës për më shumë se një dekadë, para se të hynte në politikë iu përkushtua basketbollit profesionist, pikturës, mësimdhënies universitare dhe reklamës, shkruan El Mundo. Aspekti i parë mund të merret me mend nga lartësia e tij mbresëlënëse prej dy metrash. Kjo e fundit është për shkak të mënyrës entuziaste me të cilën ai promovon vendin e tij, një destinacion turistik që ka ardhur në rritje vitet e fundit dhe me të cilin bën shaka duke thënë se “është po aq e bukur sa Spanja, por më e lirë”.

Rama ishte në Madrid të premten për të prezantuar edicionin e 30-të të Kongresit Botëror të Drejtësisë, organizuar nga Shoqata Botërore e Juristëve, i kryesuar nga avokati Javier Cremades, i cili do të mbahet në kryeqytetin shqiptar në vitin 2027. Më parë ai u prit nga Mbreti Felipe VI në La Zarzuela. Kryeministri i përgjigjet lëvizjeve të para të Presidentit Trump dhe i referohet planit të diskutueshëm të deportimit të emigrantëve në Shqipëri nga kreu i qeverisë italiane, Giorgia Meloni , të cilën ai e quan “motra ime italiane” . Ai i bën thirrje Evropës që të zbatojë një politikë të përbashkët migracioni, të mbrojë kontrollin e kufijve, por edhe të “hapet” ndaj imigracionit legal.

Intervista:

Politika ndërkombëtare duket se po përshpejtohet çdo ditë. Si e interpretoni planin e Trump për Rripin e Gazës?

Rama: Nuk kam asnjë koment për këtë. Mendoj se plani duhet të qartësohet, të kuptohet dhe të harmonizohet me të gjithë aktorët e tjerë. Është ende herët.

Vendime të tjera të presidentit të ri të SHBA-së prekin vendin e tij, si zhdukja virtuale e agjencisë përgjegjëse për ndihmën ndërkombëtare (USAID) dhe pezullimi i zhvendosjes së refugjatëve afganë. Si do ta trajtojë Shqipëria?

Rama: Nuk do të ketë asnjë problem me refugjatët afganë që jetojnë në Shqipëri. Nëse duan të qëndrojnë në vendin tonë, mund ta bëjnë këtë , nuk mund të kthehen në vendin e tyre dhe të ndalojnë dhunën. Këto nuk janë shifra të mëdha për ne, janë vetëm disa qindra njerëz.

Gjyqësori italian pothuajse ka paralizuar marrëveshjen e migracionit mes vendit dhe Italisë dhe Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të vendosë së shpejti për vendet e sigurta. A keni besim në të ardhmen e këtij plani?

Rama: Ju duhet të pyesni italianët, nuk më takon mua të them se çfarë do të ndodhë. Ne nënshkruam marrëveshjen dhe është Italia që e zbaton, sepse ne nuk jemi pjesë e saj. Ne thjesht përgjigjemi kur fqinji ynë na kërkon ndihmë . Evropa duhet të zbatojë një politikë të përbashkët migracioni , e cila shmang përdorimin politik, dhe të mbrojë kontrollin kufitar, por edhe të hapet ndaj imigracionit legal. Shqipëria ka marrëdhënie vëllazërore me Kosovën, e cila nesër mban zgjedhjet parlamentare. Cila mendoni se do të jetë e ardhmja e territorit?

Rama; Kosova është një vend demokratik, i gjallë dhe i larmishëm. Dhe, si të gjitha vendet e Ballkanit, lufton me gjithë pasion dhe shumë zhurmë, por kjo është në rregull. I uroj mirë, por nuk kam asnjë preferencë për rezultatet e zgjedhjeve. Unë jam një mik dhe i respektoj të gjithë. I uroj kosovarëve më të mirat me çfarëdo vendimi që marrin.

Në Serbi, presidenti Vuçiç është përballur me protesta studentore prej tre muajsh dhe kryeministri dha dorëheqjen javën e kaluar. Cili është mendimi juaj për atë që po ndodh?

Rama; Problemi që kam me opozitën serbe është, pa hyrë në dinamikën e politikës së brendshme, se ato nuk duken më pro-evropiane apo properëndimore se presidenti. Sa i përket Kosovës, ata nuk duken të jenë më përparimtarë. Për pjesën tjetër, nuk është vendi im të komentoj, sepse është çështje e brendshme e Serbisë. Por unë besoj dhe shpresoj se në fund dialogu do të duhet të mbizotërojë. Sepse marrja me forcë e një qeverie nuk duhet të ndodhë kurrë në tokën evropiane.

Si po ecin negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE?

Rama: Negociatat me BE-në po shkojnë shumë mirë, ne po punojmë shumë për ta arritur këtë. Ne kemi një plan shumë ambicioz së bashku me Komisionin Evropian deri në vitin 2027 për të ecur përpara në anën politike dhe, nëse gjithçka shkon sipas planit, gjë që nuk është e lehtë të thuhet në këto kohë kur diçka ndodh çdo ditë, Shqipëria mund të jetë anëtare e BE-së në vitin 2030.

A e shihni integrimin më afër se një vit më parë?

Rama; Është më afër që kur Vladimir Putin vendosi të pushtojë Ukrainën , sepse, për fat të keq, miqtë tanë në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane u detyruan të zgjoheshin në këtë mënyrë. Shpresoj se Trump do të jetë një tjetër thirrje zgjimi për Evropën që të ndryshojë dhe të jetë më realiste për sfidat dhe me kalimin e kohës: të mos e shtyjë ndryshimin e saj , sepse përndryshe mund të nënkuptojë fundin e Evropës. A mendoni se anëtarësimi i ardhshëm i Ballkanit në BE është i dëmshëm për ju nëse shihet si një bllok?

Rama: Nuk funksionon kështu, sepse negociatat janë të bazuara në merita dhe këto janë të pandashme. Çdo vend duhet të përmbushë kriteret dhe secili ka shpejtësinë e tij, aftësitë e veta dhe axhendën e tij.

Një muaj më parë, ajo vendosi të pezullojë rrjetin social kinez TikTok në vendin e saj për një vit. Cila ishte arsyeja e kësaj mase? A po shihni tashmë rezultatet e para që prisnit?

Rama; TikTok është shumë toksik, veçanërisht për fëmijët dhe 95% e prindërve në Shqipëri janë të tmerruar. Pezullimi ende nuk është kryer, vlerësojmë se do të bëhet brenda pak ditësh. Ne po angazhohemi gjithashtu në dialog konstruktiv me ta. Unë u befasova nga gatishmëria juaj për të adresuar shqetësimet tona . Do të mbyllet dhe do të rihapet për sa kohë që TikTok plotëson të gjitha kërkesat tona.