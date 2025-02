Sërish plagosje me thikë në Korçë. I riu: Më sulmuan dy persona me kapuç!

KORÇË- Një plagosje me thikë ka ndodhur pasditen e sotme në Korçë. 29-vjeçari, Kostika Ruko u paraqit në spitalin e Korçës i plagosur.

Sipas informacioneve Ruko ka deklaruar se dy persona të maskuar me kapuç e kanë sulmuar pranë Liceut në lagjen nr.2. Ai ka marrë plagë në bark dhe krahë.

NJOFTIMI I PLOTË:

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 17:10, shtetasi K.R., 29 vjeç, ka shkuar në spital për ndihmë mjekësore, dyshohet i dëmtuar me mjet prerës, thikë nga dy shtetas ende të paidetifikuar.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Kjo është plagosja e tretë me thikë që ndodh në këtë qytet brenda katër ditëve. Më 4 shkurt, Ergyst Shtylla, 40 vjeç u plagos me thikë në qendër të qytetit dhe pas dërgimit me urgjencë në spital u fut në reanimacion. Ndërkohë mbrëmjen e djeshme, Konstantin Ziu, 26 vjeç është paraqitur në spital me plagë në qafë. Autorët e të dyja këtyre plagosjeve ende nuk janë identifikuar.