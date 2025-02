Protestat/ Vuçiç vendos afate: Qeveria e re krijohet deri më 20 mars, ose në maj mbajmë zgjedhje të parakohshme

SERBI- Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka deklaruar se nëse formohet një qeveri e përsëritur, atëherë kjo duhet të bëhet deri më 19 ose 20 mars, e nëse jo, atëherë me shumë mundësi zgjedhjet do të bëhen në fillim të majit. Vuçiç duke folur për Radio Televizionin e Serbisë (RTS), vuri në dukje se dorëheqja e qeverisë dhe kryeministrit Millosh Vuçeviç duhet të shpallet më së voni rreth 17 shkurtit.

Gjithashtu ai tha se kjo do të thotë se afatet 30-ditore për formimin e qeverisë apo shpalljen e zgjedhjeve do të gjykohen në 17 shkurti. Ai se këto janë dy deklarime të deklaratave me kushtetutë dhe do të ishin në radhë të parë më mirë që të tentohet të krijohet një qeveri e mirë.

Presidenti serb tha se do të bëjë të gjithë të insistojë për dialogun, të cilët po protestojnë në qytete të ndryshme, pas shembjes së një pjese në stacionin hekurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar, ku 15 persona humbën jetën dhe tre u plagosën rëndë.