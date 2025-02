Bennacer përshëndetet me Milanin pas 5 vitesh: Asgjë nuk do ta fshijë lidhjen time me këtë klub

Ismael Bennacer i thotë lamtumirë Milanit për t’u bashkuar me Marseille. Mesfushori ka shkruar një mesazh të gjatë në Instagram:

"Tifozë të dashur të Milanit!

Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do t’i shkruaja këto fjalë, por sot më pret një etapë e re. Ky klub dhe ky qytet kanë qenë një pjesë e rëndësishme e karrierës dhe jetës sime, nuk mund të bëj gjë tjetër veçse t’ju falënderoj për gjithçka që kam përjetuar këtu.

Për më shumë se pesë vite kam dhënë gjithçka për këtë fanellë, të cilën e kam veshur me krenari dhe pasion, përkrah shokëve të jashtëzakonshëm të skuadrës dhe me mbështetjen e tifozëve të mrekullueshëm.

Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë njerëzit që kam pasur privilegjin t’i takoj: shokët e skuadrës, stafin, punonjësit e klubit dhe të gjithë ata që e bënë këtë aventurë kaq të veçantë. Dhe mbi të gjitha, ju tifozë, për pasionin tuaj, dashurinë tuaj të pakushtëzuar dhe unike, e cila e bën Milanin një klub ndryshe nga të gjithë të tjerët.

Një falënderim i veçantë shkon edhe për të gjithë gazetarët dhe faqet e shumta të tifozëve në rrjetet sociale, të cilët ndjekin dhe tregojnë me pasion jetën e klubit çdo ditë dhe më kanë mbështetur gjithmonë.

Çdo moment i përjetuar në fushë, çdo emocion i ndarë me ju, do të mbetet përgjithmonë në zemrën time. Asgjë nuk do t’i fshijë kurrë këto kujtime apo lidhjen që më bashkon me këtë klub. Nuk më ka pëlqyer kurrë të flas për lamtumira, sidomos kur lidhja është kaq e fortë. Nuk dihet kurrë çfarë na rezervon e ardhmja, por një gjë është e sigurt: lidhja ime me Milanin do të mbetet e paprekur.

Forca Milan!"