Conceição ‘përulet’ para tifozëve të Milanit: Ata nuk janë ‘lojtari i 12-të’, por i pari…

Milani triumfoi 3-1 kundër Romës, falë dopietës së Abraham dhe golit të parë me fanellën kuqezi të Joao Felix. Me këtë fitore, skuadra e Conceiçao kalon në gjysmëfinale të Kupës së Italisë, ku do të përballet me fituesin e çiftit Inter-Lazio. Pas ndeshjes, trajneri i Milanit, Sergio Conceição, foli për mikrofonët e “Milan TV”.

A ishte kjo paraqitja më e bukur e Milanit tuaj?

Ishte një ndeshje e bukur. Kishte disa momente që nuk më pëlqyen, por kjo është pjesë e lojës. Duhet të vazhdojmë të punojmë. Dua të them diçka për tifozët, kanë qenë të jashtëzakonshëm me skuadrën. Është një atmosferë krejt ndryshe. Të vijnë në stadium në të ftohtë, një të mërkurë, është ndihmë fantastike për ekipin. Fitorja ishte e merituar.

Pse ky mesazh për tifozët?

Tifozët bëjnë diferencën, është si të luash me një lojtar më shumë. Ata janë shumë të rëndësishëm për ne, nuk janë lojtari i dymbëdhjetë, por janë i pari. Pa ta, klubet nuk ekzistojnë. Kemi fituar një ndeshje, por na duhen edhe tri të tjera për ta fituar trofeun. Tani mendojmë për Empolin.

Tani jeni në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë…

Baza në futboll dhe në jetë për mua është pasioni dhe ambicia për atë që bën. Jam i kënaqur me këtë ndeshje, por nuk do të thotë që herët e tjera lojtarët kanë vrapuar më pak. Kemi pasur vetëm një seancë stërvitore për t’u përgatitur për këtë sfidë, nuk kam mundësinë të punoj në detaje, por kam një ekip lojtarësh inteligjentë. Jam i lumtur për këtë paraqitje. Jam shumë i kënaqur me golin e dytë dhe gjithashtu me dy afrimet e reja, të cilët janë lojtarë inteligjentë.

Ishte i mrekullueshëm goli i Joao Felix…

Ai shënoi një gol të bukur, por ende s’kemi bërë asgjë, na duhen edhe tri ndeshje për ta fituar Kupën e Italisë. Tani duhet të mendojmë për Empolin, që do të jetë një sfidë shumë e vështirë. Shpresojmë të vazhdojmë kështu.

Si ju duket Leao?

Mund të bëjë më shumë, shumë më shumë, sepse ka cilësi të jashtëzakonshme. Duhet ta kuptojë se duhet të punojë shumë edhe kur nuk e ka topin. Ai luan në një ekip dhe duhet të vihet në dispozicion të grupit. Të dalësh nga zona e rehatisë nuk është e lehtë, por për mua është thelbësore. Ai mund të bëjë shumë më tepër, sepse është lojtar i një niveli tjetër.

A e keni gjetur ekuilibrin e duhur te Milani?

Ekuilibri i skuadrës është thelbësor, sepse futbolli bazohet pikërisht në këtë, si kur e ke topin, ashtu edhe kur nuk e ke. Po punojmë dhe përpiqemi të përmirësohemi gjithmonë, por ekuilibri është thelbësor. Ende nuk e kemi gjetur plotësisht, po punojmë për të qenë një skuadër më kompakte dhe më agresive. Tani me afrimet e reja mund të fillojmë të punojmë më mirë, sepse karakteristikat e tyre më lejojnë të luaj me dy sulmues, ashtu siç më pëlqen mua.