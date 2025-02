E bujshme nga SHBA, Trump do të jetë i pranishëm në finalen e Super Bowl

Presidenti i SHBA, Donald Trump, do të marrë pjesë në “Super Bowl LIX”, që do të mbahet të dielën, më 9 shkurt 2025, në “Caesars Superdome” të New Orleans. Kjo do të jetë hera e parë në histori që një president në detyrë do ta ndjekë personalisht këtë event.

Ndeshja finale do të zhvillohet mes Kansas City Chiefs dhe Philadelphia Eagles. Travis Kelce i Chiefs ka shprehur entuziazmin e tij për praninë e presidentit, duke deklaruar: "Është një nder i madh".

Pjesëmarrja e Trump ka sjellë rritjen e masave të sigurisë, veçanërisht pas sulmit terrorist që ndodhi më shumë se një muaj më parë në “Bourbon Street”, gjatë festimeve të Vitit të Ri, ku humbën jetën 14 persona.

Gjithashtu, presidenti Trump do të japë një intervistë të regjistruar paraprakisht për Fox News, e cila do të transmetohet gjatë programit para ndeshjes.