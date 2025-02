Hetim me metoda speciale dhe infiltrim për krime zgjedhore, Kryepolici Proda, marrëveshje me Prokurorin e Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Ilir Proda dhe Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela, ranë sot dakord për masa për zbulimin dhe hetimin e shpejtë të krimeve zgjedhore.

Hetimi i krimeve zgjedhore do të konsiderohet si prioritet institucional dhe do të jetë objekt i punës së strukturave të posaçme hetimore që do të krijohen me prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore, të cilat do të mbështeten gjithashtu me burimet e nevojshme njerëzore dhe teknike nga Policia e Shtetit për përdorimin e metodave speciale të hetimit.

Proda dhe Çela arritën marrëveshjen pasi kryepolici shkoi sot dhe zhvilloi një takim kokë më kokë në Prokurorinë e Përgjithshme, raporton noa.al .

Objekt i takimit ishte bashkëpunimi dhe koordinimi mes Policisë së Shtetit dhe prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm, në kuadër të hetimit të krimeve zgjedhore.

Nga drejtuesit e të dy institucioneve, u ra dakord për një sërë masash administrative që synojnë zbulimin dhe hetimin e shpejtë dhe efikas të krimeve zgjedhore, përmes një angazhimi tërësor të strukturave përkatëse, që do i përgjigjet nevojave specifike që lidhen me periudhën zgjedhore.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe Prokurori i Përgjithshëm, thanë se inkurajojnë të gjithë qytetarët dhe çdo subjekt tjetër, që të denoncojnë në kohë krimet zgjedhore dhe të bashkëpunojnë me organet ligjzbatuese për hetimin e plotë të tyre. /noa.al