CIA në shënjestër të reformës së Trump, të gjithë personelit iu ofrua opsioni i largimit vullnetar

Agjencia amerikane e spiunazhit, CIA, i ofroi të gjithë stafit të saj mundësinë e dorëheqjes vullnetare të martën, zbuloi një raport i Wall Street Journal, pasi Donald Trump kërkon shkurtime në të gjithë qeverinë federale.

Nëse informacioni konfirmohet, CIA do të bëhet agjencia e parë e inteligjencës që fillon një valë ndërprerjesh kontratash nën presionin e presidentit republikan, i cili premtoi shkurtime të thella në shpenzimet publike gjatë fushatës së tij zgjedhore.

CIA gjithashtu pezulloi rekrutimin e kandidatëve të cilëve u kishte bërë tashmë oferta pune, sipas Journal, e cila citoi një bashkëpunëtor të drejtorit të saj të ri, John Ratcliffe.

Burimi anonim i gazetës theksoi se ofertat mund të tërhiqen në rastet e kandidatëve, profili i të cilëve nuk përmbush synimet e reja të CIA-s. Midis tyre, lufta kundër karteleve të drogës, duke kontribuar në luftën e re tregtare të nisur nga Presidenti Trump, si dhe veprime kundër Kinës, gjithmonë sipas WSJ.

Megjithatë, nuk përjashtohet që CIA të përballet me probleme të reja, pasi z. Trump bëri një njoftim shokues dje të martën në lidhje me rajonin vendimtar të Lindjes së Mesme. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të fitojnë “pronësinë” e Rripit të Gazës, një enklavë palestineze që ka pësuar një shkatërrim të jashtëzakonshëm pas 16 muajsh lufte midis ushtrisë izraelite dhe Hamasit.

Nuk pati asnjë përgjigje kur Agence France-Presse u përpoq të kontaktonte një përfaqësues të shërbimit të inteligjencës.

Edhe pse nuk është konfirmuar ende rithemelimi i agjencisë së spiunazhit, shpërbërja e një agjencie tjetër federale, Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), është duke u zhvilluar. Rreth 10,000 punonjës të USAID-it do të pushohen nga puna duke filluar nga pasnesër, e premte, sipas administratës së re të saj.