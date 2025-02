Neuer rinovon me Bayern Munich: Jam ende i uritur, kemi shumë objektiva për të arritur bashkë

Manuel Neuer ka zgjatur edhe për një vit kontratën e tij me Bayern Munich, e cila përfundonte më 30 qershor. Portieri 38-vjeçar do të luajë kështu sezonin e tij të 15-të me klubin bavarez.

"Më pëlqen shumë të luaj futboll dhe dua të mbetem lojtar i Bayernit. Kam ende uri, mezi pres të kaloj edhe një vit tjetër në këtë klub të veçantë. Gjithmonë kemi pasur biseda të mira me drejtuesit dhe ky rinovim më jep një ndjesi të bukur. Kemi ende shumë objektiva për të arritur bashkë", – u shpreh Neuer.

Neuer iu bashkua Bayernit nga Schalke në verën e vitit 2011 dhe është kapiten që nga viti 2017. Ai ka fituar dy herë tripletën (Bundesligën, Kupën e Gjermanisë dhe Ligën e Kampionëve më 2013 dhe 2020), si dhe ka ngritur dy herë Kupën e Botës për Klube dhe Superkupën Europiane. Në total, ai ka fituar 11 herë Bundesligën, 6 herë Kupën e Gjermanisë dhe 7 herë Superkupën Gjermane, duke regjistruar 547 paraqitje me fanellën e Bayernit.

Me kombëtaren gjermane, Neuer ka zhvilluar 124 ndeshje dhe ka fituar Kupën e Botës në vitin 2014. Ai është shpallur pesë herë portieri më i mirë në botë nga IFFHS, portieri më i mirë i dekadës (2011-2020), portieri më i mirë i FIFA-s dhe dy herë futbollisti gjerman i vitit.