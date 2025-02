Në kërkim nga Gjermania për mashtrim, arrestohet në Tiranë një izraelit

Policia e Shtetit ka finalizuar operacionin e koduar “Operacionalja 25”, në bashkëpunim me Zyrën Federale të Policisë Kriminale të Gjermanisë (BKA) dhe rrjetin ndërkombëtar ENFAST.

Si rezultat, në zonën e “Komunës së Parisit” në Tiranë, u ndalua shtetasi 42-vjeçar Roy Garin, me kombësi izraelite dhe shtetësi kanadeze, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Gjermania për mashtrim të përsëritur.

Gjykata e Bambergut ka lëshuar një urdhër ndalimi për të, pasi akuzohet për një veprimtari kriminale që, sipas Kodit Penal gjerman, mund të dënohet deri në 15 vjet burg.

Interpol Tirana po bashkëpunon me autoritetet gjermane për finalizimin e procedurës së ekstradimit të tij.