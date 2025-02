Pasardhësi i Kryepeshkopit Janullatos grek apo shqiptar? Rama: Amaneti i tij mbylli gjithë gojët!

TIRANË – Kryeministri Edi Rama, është pyetur sot nga komentuesit edhe në lidhje me pasardhësin e Kryepeshkopit Anastas Janullatos, nëse do të jetë grek apo shqiptar.

Lidhur me këtë Rama është shprehur se vetë Kryepeshkopi e ka lënë amanet me gojë se pasardhësi i tij do të jetë shqiptar. Rama shton se ky amanet i Kryepeshkopit nuk lë shteg për hipoteza.

"Unë besoj se me amanetin e tij publik në shtypin grek pak kohë para se të ndahej nga jeta, ai ka mbyllur të gjitha gojët dhe nuk ka lënë shteg për askënd për të ngritur hipoteza për rolin, figurën, bilancin historik të qëndrimit të tij në krye të Kishës Autoqefale. Ai ka thënë që pasardhësi im do të jetë shqiptar, ku ka thënë se ne nuk kemi shkuar në Shqipëri për të ndërtuar një koloni, por për një Kishë Autoqefale dhe njësoj siç ne, pra grekët, nuk e përfytyrojmë dot në Greqi një Kryepeshkop serb apo bullgar, si mund të përfytyrohet në Shqipëri dikush tjetër, përveç se një Kryepeshkop shqiptar.

Ndërkohë që në momentin e ardhjes së tij, ishte e pashmangshme vendosja e një Kryepeshkopi jo shqiptar, ne nuk e kishim mundësinë të kishim një kryepeshkop shqiptar. Kjo është e thjeshtë dhe të gjithë teoritë e konspiracionit dhe luftërat imagjinare të bazuara nga frymëzimet e shekullit të kaluar, ku patriotët shqiptarë kanë pasur probleme të rënda dhe kanë humbur jetën nga rryma të ndryshme të kishës, janë të pavend sot ne shekullin e 21",- u shpreh Rama.