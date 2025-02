Unai Emery transferon dy yje, Asensio dhe Rashford për të shkuar larg në Champions League

Shitja milionëshe e Jhon Durán tek Al Nassr (77 milionë euro) e ka angazhuar Aston Villën fuqishëm në tregun e transferimeve.

Brenda më pak se 48 orësh, "villanët", të udhëhequr nga dyshja Monchi-Vidagany, kanë bërë lëvizje të rëndësishme në këtë merkato dimërore. Aston Villa e drejtuar nga trajneri Emery, e cila ka arritur të pozicionohet mes tetë skuadrave të para në Champions League dhe ka rënë në një pjesë të favorshme të shortit, ka siguruar menjëherë dy lojtarë me shumë kualitet.

I pari është Marcus Rashford. Sulmuesi i Manchester United, i cili ka pasur probleme me trajnerin Amorim që nga ardhja e teknikut portugez në krye të “Djajve të Kuq”, ishte një nga yjet më të kërkuar të merkatos. “Para tij do të luajë edhe trajneri i portierëve”, – kishte thënë Amorim për Rashford, duke lënë të kuptohet se nuk llogaritej më në planet e tij.

Sulmuesi anglez kishte oferta nga Milani, e kërkoi edhe Barcelona (pa shumë seriozitet, pasi nuk mund ta përballonte financiarisht), por në fund e mori Emery. Aston Villa do të paguajë rreth 70% të pagës së lojtarit deri në qershor, duke siguruar një nga emrat më të mëdhenj të Premier League.

Përforcimi tjetër është Marco Asensio. Një dëshirë e vjetër e trajnerit bask, i cili u përpoq ta afronte kur lojtari u largua nga Real Madridi, por nuk ia doli, pasi spanjolli zgjodhi ofertën e PSG-së. Tani, me klubin parizien që i ka treguar derën e daljes, Asensio ka parë Aston Villën si mundësinë ideale për të rilindur. Klubi nga Birminghami do të paguajë tërësisht pagën e tij deri në qershor, ndërsa marrëveshja e huazimit nuk përfshin asnjë klauzolë blerjeje.

Emery ka siguruar dy lojtarë me peshë të madhe për repartin ofensiv të skuadrës. Me një mbrojtje të konsoliduar dhe me një nga portierët më të mirë në botë, Emiliano "Dibu" Martínez, Aston Villa po bëhet gjithnjë e më e frikshme. Sfida për trajnerin spanjoll është të rikthejë Rashfordin dhe Asension në formën e tyre më të mirë, t’i bëjë që të japin kontributin e tyre nga minuta e parë e ndeshjeve.