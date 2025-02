Zyrtare. Gimenez firmos me Milanin deri më 2029, merr fanellën me numrin 7

Klubi kuqezi ka zyrtarizuar afrimin e Santiago Gimenez: "AC Milan ka kënaqësinë të najoftojë se ka blerë përfundimisht kartonin e futbollistit Santiago Tomás Gimenez nga Feyenoord Rotterdam. Sulmuesi meksikan ka firmosur kontratë deri më 30 qershor 2029."

I lindur në Buenos Aires (Argjentinë) më 18 prill 2001, Gimenez është formuar në akademinë e Cruz Azul, me të cilën debutoi në ekipin e parë në gusht 2017. Me klubin meksikan zhvilloi 105 ndeshje dhe shënoi 21 gola, duke fituar një Kupë dhe një Superkupë të Meksikës.

Në verën e vitit 2022 u transferua te Feyenoord, ku regjistroi 105 paraqitje dhe 65 gola, duke fituar një kampionat, një Kupë dhe një Superkupë të Holandës. Në tetor 2021, Gimenez debutoi me kombëtaren e Meksikës, me të cilën ka grumbulluar 32 ndeshje dhe 4 gola. Te Milani ai do të mbajë fanellën me numrin 7.

Meksikani do të zërë vendin e Alvaro Moratës, i cili është huazuar te Galatasaray, dhe shihet si kandidati kryesor për të qenë sulmuesi titullar në skemat e Sergio Conceiçao. Operacioni u mbyll për 32 milionë euro, plus 3 milionë bonus, ndërsa lojtari do të përfitojë një pagë mbi 2 milionë euro në sezon.