Ukraina refuzon përpjekjet e SHBA-së për paqe, teksa Putin refuzon të takohet me Zelenskyn

Kievi ka thënë se propozimin e Uashingtonit për paqe deri më tani është “plan i dështuar”, duke argumentuar se përpjekjet e Uashingtonit për një armëpushim dhe zgjedhje në Ukrainë nuk janë të mjaftueshme për të “frikësuar” presidentin rus, Vladimir Putin.

Keith Kellogg, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, tha më 2 shkurt se të dyja palët duhet të bëjnë koncesione nëse shpresojnë të negociojnë një zgjidhje për luftën.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, “veçse ka lënë të kuptohet se do të zbusë qëndrimin e tij”, tha Kelogg. “Dhe presidenti rus, Vladimir Putin, po ashtu do të zbusë qëndrimin e tij”.

“Ne do të kemi diskutime me të gjithë dhe besoj në një të ardhme të afërt”, shtoi ai. “Do kjo është e mirë për të dyja palët”.

Kellogg i tha Reuters se Uashingtoni dëshiron që Ukraina të mbajë zgjedhje, potencialisht në fund të këtij viti, veçmas nëse arrihet marrëveshje për ndaljen e luftimeve.

Dmytro Lytvyn, ndihmës i Zelenskyt, tha më 2 shkurt se “nuk e kemi parë intervistën e plotë të zotit Kellogg, por vetëm disa citate për zgjedhjet, prandaj është e vështirë që të vlerësohet qëndrimi i tij”.

“Por, nëse plani i tij është vetëm armëpushim dhe zgjedhje, është një plan i dështuar – Putin nuk do të frikësohet vetëm me këto dy gjëra”, tha ai për Reuters.

Në Ukrainë vazhdon të jetë në fuqi gjendja e luftës dhe shteti nuk ka mbajtur zgjedhje që kur Rusia ka nisur pushtimin e shtetit më 2022 – diçka që Kellogg tha se lejohet sipas Kushtetutës ukrainase.

Putin e ka cilësuar Zelenskyn si udhëheqës “jolegjitim”, pasi mandati i tij presidencial zyrtarisht ka skaduar.

Pas deklaratave të Kelloggit, Trump tha se bisedimet me Ukrainën dhe Rusinë po shkojnë “shumë mirë”.

“Ne kemi takime dhe bisedime të arazhuara me shumë palë, përfshirë Ukrainën dhe Rusinë. Mendoj se këto diskutime janë duke shkuar shumë mirë”, tha ai pa përmendur diçka specifike.

Zelensky ka refuzuar çfarëdo marrëveshje që do t’i kërkonte atij të bëjë koncesione territoriale me Rusinë, shtet që kontrollon pjesë të mëdha të juglindjes së Ukrainës dhe Gadishullin e Krimesë.

Disa nga territoret, Moska i ka marrë nën kontroll më 2014 para se të niste pushtimin në shkallë të plotë.

Megjithatë, Ukraina – që ka më pak armë e më pak ushtarë sesa forcat ruse – ka pësuar humbje të mëdha në fushëbetejë në muajt e fundit, duke rritur presionin ndaj Zelenskyt që të zbusë qëndrimin sa i përket humbjes së territorit, të paktën përkohësisht.

E ardhmja e ndihmës ushtarake amerikane po ashtu është e paqartë. Trump ka kritikuar sasinë e ndihmës që i është dhënë Kievit, që sipas Kellogg arriti në vlerë prej 174 miliardë dollarësh gjatë administratës paraprake.

Rusia po ashtu ka pësuar humbje të mëdha në fushëbetejë dhe ekonomia e saj është rrënuar për shkak të shpenzimeve ushtarake dhe sanksioneve të vendosura nga Perëndimi.

Trump është zotuar se do t’i japë fund luftës shpejtë, por nuk ka dhënë detaje për ndonjë plan të mundshëm me të cilin do të mund të pajtoheshin palët.

Kellogg më 31 janar tha se Trumpi kishte një strategji “solide” për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, brenda muajsh. Por, as ai nuk ka dhënë detaje se si do të ndodhë kjo.

Vlerësimi i të dërguarit Kellogg vjen teksa në prapaskenë po zhvillohen negociata për të gjetur një mënyrë për t’i dhënë fund luftës gati trevjeçare.

Putin ka thënë se ka vullnet që të takohet dhe ka përgëzuar Trumpin për nismën. Ai po ashtu ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve me Zelenskyn, gjë që potencialisht mund të ndërlikojë çfarëdo negociate në të ardhmen.

Ukraina kërkon garanci afatgjata të sigurisë, përfshirë edhe mundësinë e dërgimit të trupave paqeruajtëse perëndimore për të parandaluar Rusinë që të rindërtojë forcat e saj dhe ta sulmojë sërish pas një armëpushim./ REL