Tërmetet në Santorini/ Mitsotakis mbledh kabinetin dhe sizmologët, mbyllen shkollat, qindra qytetarë dhe turistë dynden për t’u larguar

Një mbledhje nën drejtimin e Kryeministrit Kyriakos Mitsotakis u zhvillua në Megaro Maximos (kryeministri) me fokus aktivitetin e fundit sizmik në zonën detare midis Santorinit dhe Amorgos.

Përveç Kryeministrit, në mbledhje morën pjesë Ministri i Mbrojtjes Civile Vasilis Kikilias, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Dimitris Choupis, Thanasis Ganas nga Instituti Gjeodinamik dhe profesori i Katastrofave Natyrore Kostas Synolakis.

Deklaratat pas mbledhjes

Pas përfundimit të mbledhjes, Vasilis Kikilias bëri deklarata mbi vendimet e marra:

“Sapo përfunduam mbledhjen nën drejtimin e Kryeministrit, ku ai dhe të tjerët u informuan nga ekipi ynë shkencor. Informimi do të vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme. Po shqyrtohen të gjitha të dhënat e aktivitetit sizmik, dhe masat e marra deri tani janë parandaluese. Informimi do të jetë i pandërprerë dhe do të ketë mbledhje të vazhdueshme të Komitetit për Menaxhimin e Rrezikut Sizmik. U bëj thirrje qytetarëve tanë që të ndjekin udhëzimet e specialistëve dhe të respektojnë masat për të përballuar këtë situatë. Ekziston vigjilencë, masat janë parandaluese dhe organizimi është i plotë. Duke qenë se ka një komitet dhe shkencëtarë të specializuar, bëj një thirrje të ngrohtë për të gjithë që të dëgjojnë faktet nga ekspertët për një informim të saktë.”

Analiza e ekspertëve – Aktiviteti sizmik i ngjashëm me atë të viteve 2011–2012

Gjatë mbledhjes, sizmologët analizuan situatën dhe vërejtën se aktiviteti aktual sizmik i ngjan atij të viteve 2011–2012, por me intensitet më të madh dhe me një mesatare më të lartë të dridhjeve.

Ka shqetësim, por brenda kufijve logjikë. Frika më e madhe lidhet me mundësinë e një tërmeti mbi 6 shkallë të Rihterit. Vlerësimi i masave do të bëhet çdo ditë.

Mbyllja e shkollave dhe anulimi i aktiviteteve publike

Që nga mëngjesi i së dielës, janë regjistruar dhjetëra pasgoditje mbi 3.4 shkallë të Rihterit në zonën detare midis Santorinit dhe Amorgos. Dridhja më e fortë ishte 3.7 shkallë të Rihterit, e regjistruar në orën 7:29.

Kryetari i Organizatës për Planifikimin dhe Mbrojtjen Kundër Tërmeteve (OASP), profesori Efthymios Lekkas, thirri një mbledhje urgjente të Komitetit të Përhershëm Shkencor për Vlerësimin e Rrezikut Sizmik dhe Komitetit të Përhershëm Shkencor për Monitorimin e Harkut Vullkanik Grek. Qëllimi ishte vlerësimi i aktivitetit sizmik dhe marrja e masave të mundshme parandaluese.

Komiteti rekomandoi mbylljen e shkollave në Santorini dhe shmangien e grumbullimeve masive në ambiente të mbyllura. Gjithashtu, qytetarëve u rekomandohet të shmangin qëndrimin pranë porteve të Ammoudit dhe Portit të Vjetër të Firas, për të siguruar sigurinë e tyre në rast të një tërmeti më të fortë.

Në vijim të këtyre masave, komuna e Thirës njoftoi zbatimin e tyre, duke i bërë thirrje banorëve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve. Shkencëtarët vazhdojnë të monitorojnë zhvillimin e aktivitetit sizmik për të vlerësuar veprimet e mëtejshme që mund të jenë të nevojshme.

Autoritetet këshilluan banorët e Santorinit, një nga destinacionet kryesore turistike të Greqisë, të shmangin dy porte të vogla, të mos grumbullohen masivisht në hapësirat e brendshme, ndërsa shkollat do të jenë të mbyllura gjatë ditës së hënë. E njëjta gjë do të vlejë edhe për ishujt Amorgos, Ios dhe Anafi, pasi zona ka të çara sizmike të mëdha dhe nuk përjashtohet mundësia e një tërmeti të fortë.

Shumë qytetarë dhe turistë po lënë vendin, duke prerë bileta kthimi me urgjencë.