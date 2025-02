Godet Elon Musk: USAID është një organizatë kriminale, ka ardhur koha që të vdesë!

Miliarderi Elon Musk ka sulmuar agjencinë amerikane USAID që sipas tij është një organizatë kriminale.

Në rrjetin social “X”, Musk ka komentuar një postim të një përdoruesi në lidhje me pengimin e pretenduar të agjencisë DOGE (Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë) në procesin e rishikimit të operacioneve të agjencisë amerikane USAID nga punonjës të USAID-it.

Ai deklaroi në komentin e tij se “USAID është një organizatë kriminale” dhe shtoi se “është koha që ajo të vdesë”.

Seria e postimeve të Musk në Twitter për USAID-in përfshinte një koment se “USAID ishte një gropë gjarpëri e marksistëve të majtë radikalë që urrejnë Amerikën”, në përgjigje të postimit të një përdoruesi që shumë punonjës të agjencisë së inteligjencës kishin konfirmuar se “nëse do të shihni vetëm 10 për qind të asaj që pashë unë. … në lidhje me aktivitetet e USAID-it, do të habiteshit nga një sjellje e tillë e keqe dhe paaftësia e shoqëruar me një pranim absolut se pse Agjencia, dhe veçanërisht Departamenti i Shtetit, kanë kaq shumë interes financiar.”

Gjithashtu, komenti se “USAID është një organizatë kriminale” është përsëritur nga Musk në një postim që ishte koment i një postimi të të njëjtit përdorues, Mike Benz, i cili në tweet-in e tij deklaroi se “kishte dhënë 50 orë leksione private live për abonentët e tij “X” për USAID.” -dhe rolin e tij të profilit të lartë në censurën e internetit, krijimin e strukturave të kontrollit politik mbi shoqërinë dhe rolin e tij kyç në punën e fshehtë të CIA-s. Kur të kthehem në shtëpi këtë javë, do të vendos këto transmetime në kronologjinë time kryesore.”

Në një postim tjetër Musk shkruan se “USAID ka paguar organizatat mediatike për të publikuar propagandën e tyre“.

Ai ka vijuar sulmet ndaj USAID-it duke thënë se ka financuar kërkime për armë biologjike.

“A e dini se USAID, duke përdorur dollarët TUAJ të taksave, financoi kërkime për armët biologjike, përfshirë COVID-19, që vrau miliona njerëz?”- shkruan Musk

Komentet e Elon Musk për agjencitë e financuara nga Departamenti i Shtetit nuk përfunduan vetëm me USAID-in, pasi ai përmendi gjithashtu National Endowment for Democracy (NED) në tweet-et e tij, i cili njihet për financimin e projekteve të zhvillimit të demokracisë në mbarë botën.

Musk shkroi në një nga postimet e tij në Twitter se “NED është një mashtrim”, i cili ishte në përgjigje të një postimi të një prej përdoruesve, i cili shkroi “20 shembuj të korrupsionit që përfshin NED, bazuar në informacionin e disponueshëm”.

Zyrtarë të lartë të USAID janë pezulluar nga detyra pasi u përpoqën fizikisht të ndalonin DOGE (ekipi i Elon Musk) nga hyrja në sistemet e Agjencisë.

Dy zyrtarë të USAID, John Voorhees dhe zëvendësi i tij, u pezulluan nga detyra të shtunën vonë në mbrëmje pasi refuzuan t’u lejonin anëtarëve të DOGE hyrjen në sistemet e USAID. Anëtarët e DOGE kërcënuan se do të thërrisnin policinë pasi u refuzua hyrja. Ata po përpiqeshin të kishin akses në dosjet e sigurisë dhe personelit.

Zyrtarët federalë janë të shqetësuar se Trump po përpiqet të përfshijë USAID brenda Departamentit të Shtetit të SHBA-së, si pjesë e një përpjekjeje për të luftuar korrupsionin dhe fryrjen e qeverisë.

USAID ka rreth 10,000 punonjës, pa përfshirë kontraktorët, me 2/3 e tyre jashtë vendit. 60 anëtarë të USAID u pezulluan tashmë javën e kaluar pasi u përpoqën të anashkalonin urdhrin ekzekutiv të Presidentit Trump për ndalimin e ndihmave të huaja.

