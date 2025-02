Protestat masive në Serbi/ CNN: Si po rrezikohet rrëzimi i një presidenti të linjës së ashpër nga një tragjedi në stacionin hekurudhor?

SERBI- Ditën e parë të nëntorit, Aleksandar Matkoviç po vonohej për në tren. Ai po udhëtonte nga Novi Sadi, në veri të Serbisë, për në kryeqytetin e saj Beograd, ku punon si historian ekonomik. Kur arriti në stacion, ai u bë dëshmitar i një skene tmerri, pasojat e së cilës kanë tronditur vendin edhe sot e kësaj dite.

Pak minuta para se të mbërrinte, tenda e stacionit, ku rindërtimi kishte përfunduar muaj më parë, ishte shembur, duke shtypur pasagjerët që prisnin në platformë. Pesëmbëdhjetë persona humbën jetën.

“Kam qëndruar aty për rreth dy ose tre orë, vetëm duke ngulur sytë bosh në hapësirën ku ishte tenda. E gjithë kjo ishte kaq joreale”, tha Matkoviç për CNN.

Shoku nga tragjedia shpejt u kthye në zemërim. Kulmi i shkatërruar ka shërbyer si një simbol i fuqishëm i asaj që shumë serbë e shohin si korrupsion në zemër të shtetit, të skalitur nga presidenti Aleksandar Vuçiç dhe qeveria e tij gjatë 12 viteve në pushtet. Ajo që filloi si nderim për të vdekurit u shndërrua në protesta pothuajse të përditshme, duke tërhequr segmente gjithnjë e më të mëdha të shoqërisë serbe dhe duke arritur në çdo cep të kombit ballkanik. "Ne jemi në një territor të paeksploruar," tha Matkoviç.

Demonstratat e udhëhequra nga studentët, duke kërkuar lëshimin e plotë të dokumenteve në lidhje me punimet e rindërtimit, janë bërë aq të mëdha dhe kaq të qëndrueshme sa disa dyshojnë se mund të arrijnë deri aty sa të rrëzojnë mbretërimin e Vuçiç. “Të gjitha llojet e pyetjeve po kalojnë nëpër mendjet e njerëzve,” tha Matkovic.

Vuçiç ka dominuar Serbinë që kur erdhi në pushtet si kryeministër në vitin 2014, pastaj president tre vjet më vonë. Një ish-ministër informacioni për regjimin brutal jugosllav të Sllobodan Millosheviçit, Vuçic e degradoi demokracinë serbe në Partinë Progresive Serbe (SNS) të tij. Freedom House, e cila mat fuqinë e demokracive, tha se Serbia ra nga "e lirë" në "pa parti" në vitin 2019, duke përmendur sulmet ndaj mediave dhe përqendrimin e pushtetit në duart e presidentit.

Regjimi i tij është i vështirë për t’u kategorizuar, thonë analistët. Nuk është aq represive sa Bjellorusia e Aleksandër Lukashenkos, por as aq lejuese sa Hungaria e Viktor Orbanit. Ivana Stradner, një bashkëpunëtore në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, tha se Vuçiç e ka bërë Serbinë si Rusia në fillim të viteve 1990, e prirur drejt një shteti kriminal, të korruptuar, pa sundim të ligjit.

Megjithatë, kritikët e tij e lavdërojnë atë si një operator dinak. Në një botë gjithnjë e më shumëpolare, vende si Serbia, një fuqi rajonale që Perëndimi është përpjekur ta largojë nga aleati i tij historik Rusia, gëzojnë shumë opsione. Për Moskën, Serbia mund të pengojë rrugën drejt perëndimit të kombeve të tjera të Ballkanit. Për Evropën, një minierë e madhe e propozuar e litiumit mund ta bëjë atë të rëndësishme për tranzicionin e gjelbër. Për Kinën, Serbia ofron mundësinë për të zgjeruar ndikimin e saj përmes Iniciativës Brez dhe Rrugë.

Edhe disa persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa në vend. Jared Kushner, dhëndri i Presidentit Donald Trump, po punon për një marrëveshje për të ndërtuar një hotel të markës Trump në Beograd, me kapital nga shtete të ndryshme të Gjirit.

Për Serbinë, kjo qasje transaksionale mund të mos shtohet në një ideologji koherente, ajo i ka shitur armë Ukrainës, por refuzon të bashkohet me sanksionet kundër Rusisë, por ka qenë fitimprurëse. Serbia është mbajtur e furnizuar me gazin rus, infrastrukturën kineze, investimet evropiane, madje edhe projektet e shkëlqyera të ndërtimit amerikan.

Pika e kthesës

Megjithatë, kjo paqartësi strategjike, siç e quan Stradner, ka ardhur me koston e pakënaqësisë së brendshme.

“Njerëzve u mjaftuan”, tha Engjellushe Morina, një anëtare e lartë në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë.

“Studentët janë të ngopur me këtë retorikë… ku Vuçiç thotë një gjë për konsum të brendshëm dhe një gjë tjetër për konsum ndërkombëtar.”

Zemërimi me qeverinë është mbledhur prej vitesh. Në maj 2023, kur Serbia u trondit nga dy të shtëna masive, njerëzit protestuan kundër kulturës së dhunës të vendit. Pati më shumë demonstrata pas zgjedhjeve të diskutueshme më vonë atë vit, me opozitën që bëri thirrje për një rivotim. Ato gjithashtu zgjatën për javë të tëra, por përfundimisht u shuan.

Këtë herë është ndryshe, thonë protestuesit dhe analistët. Pakënaqësia e fshehtë me qeverinë gjeti shprehjen e saj në tragjedinë e stacionit të Novi Sadit. Stacioni ishte rihapur me nxitim në vitin 2022, me Vuçiç dhe Orban të pranishëm, përpara zgjedhjeve të mbajtura atë vit, përpara se të mbyllej për më shumë punë nga një kompani kineze dhe nënkontraktorët e saj. Matkoviç tha se serbët mendonin se projekti ishte i gjurmuar shpejt dhe i shtyrë nga elitat politike. Ajo u rihap në korrik 2024, vetëm katër muaj përpara se tenda e saj e sapondërtuar të shembej.

Ndërsa skandalet e mëparshme nuk kanë arritur t’i qëndrojnë si përgjegjës Vuçiç, ky i fundit e ka bërë. Perceptimi i korrupsionit të supozuar është “një gjë që i bashkon të gjithë njerëzit”, tha Stradner.

Prokurorët serbë deri më tani kanë paditur 13 persona për rolin e tyre në fatkeqësinë e Novi Sadit, duke përfshirë ish-ministrin për ndërtim, transport dhe infrastrukturë, por protestuesit kanë kërkuar që të bëhet më shumë për t’i mbajtur njerëzit përgjegjës politikisht dhe penalisht.

"Faktori i frikës është zhdukur"

Analistët thonë se Vuçiç është i aftë në pengimin e protestave duke bërë lëshime të synuara, duke larguar aleatët, duke kapur opozitën në befasi ose duke tallur lëvizjen. Ai i etiketon rregullisht protestuesit si agjentë të huaj që përpiqen të organizojnë një revolucion me ngjyra, si në shtetet e tjera ish-sovjetike. Por këto demonstrata paraqesin një sfidë të re. Për shkak se ato filluan si akte zie, ata ishin kryesisht pa shenja politike si flamujt e Bashkimit Evropian, të cilët Vuçiç i ka përdorur më parë për të diskredituar demonstratat.

Protestat kanë tërhequr gjithashtu pjesë të gjera të shoqërisë serbe. Në skenat që të kujtojnë fundin e regjimit të Millosheviçit, fermerët janë bashkuar, duke ngarë traktorët e tyre në Beograd.

Madje edhe gjyqtarët janë bashkuar, e cilësuar kjo si një tronditje, duke pasur parasysh kontrollin e Vuçiçit mbi pjesën më të madhe të gjyqësorit, tha Edward P. Joseph, një pedagog në Universitetin Johns Hopkins që shërbeu për një disa vjet në Ballkan.

“Zakonisht ata kurrë nuk do të guxonin të ngrinin kokën në një mënyrë kaq publike, por tani po e tregojnë veten në mbështetje të heshtur të protestave,” tha Joseph për CNN. "Faktori i frikës është zhdukur."

Nuk është e qartë se si Vuçiç mund ta rimarrë atë pushtet, tha Joseph. Për shkak se Vuçiç duhet të luajë këtë shfaqje të përgjegjësisë, një goditje e dhunshme ndaj protestave do të ishte "shkrimi i epitafit të tij".

Por qasja e kundërt, fillimi i reformave demokratike në shkallë të gjerë, është gjithashtu sfiduese, tha Morina. Edhe pse kryeministri Milos Vuçeviç dha dorëheqjen këtë javë, duke thënë se ai e bëri këtë për të mos rritur më tej tensionet në shoqëri, kjo nuk i ka kënaqur protestuesit.

“Sa bindëse është që ai (Vuçiç) do të jetë në gjendje ta kthejë të gjithë këtë lëvizje që ka ndërtuar, SNS (Partia Progresive Serbe), mbështetësit e partisë, radikalët, huliganët e futbollit, si mund ta kthejë këtë në një lëvizje demokratike?” ka thënë Morina.

Nuk është e qartë se çfarë mund ta thyejë bllokimin. Lëvizja e protestës është distancuar nga politikanët e opozitës, që do të thotë se nuk ka alternativë të dukshme që të presë në krahë. Por kjo mund të jetë një forcë, tha Ivana Stradner.

“Është koha që të mos kemi një kult të personalitetit që Serbia e ka pasur për dekada. Është koha për të besuar më shumë në ligje, në gjyqësor, në kontrolle dhe ekuilibra, sesa të besojmë në një lloj personaliteti”, tha ajo./ Marrë nga CNN.