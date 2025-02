Banka amerikane do të dorëzojë shufra ari me vlerë 4 miliardë dollarë në Nju Jork, shtohet frika se tarifat e Trump do të riformësojnë tregtinë globale

SHBA- Gjiganti bankar amerikan JPMorgan planifikon të dërgojë 4 miliardë dollarë shufra ari me peshë më shumë se 937 tonë në Nju Jork këtë muaj, përpara një përshkallëzimi të parashikuar të lëvizjeve të tarifave të ribalancimit tregtar të Donald Trump.

Banka amerikane, tregtari më i madh në botë i shufrave, tha se do të dorëzojë lëndën e parë të madhe, me peshë 30 milion troy ons ari, ose 1.875 milion lbs, kundrejt kontratave që do të skadojnë në shkurt. Dorëzimi vjen pasi çmimi i arit është rritur në 2,813 dollarë për ons dhe ky dorëzim është i dyti më i madhi ndonjëherë në të dhënat e bursës që nga viti 1994, sipas Bloomberg.

Gazeta ka raportuar gjithashtu se frika e luftës tarifore e ka bërë fitimprurëse fluturimin e argjendit në SHBA – një mall që zakonisht transportohet me anije, sepse konsiderohet shumë i lirë dhe i rëndë për të justifikuar kostot. Dërgesa e arit është vetëm një nga një seri sinjalesh që kërcënimet tarifore të Trump po riformësojnë tregtinë globale, për të cilën shumë kanë frikë se mund të përkeqësojë inflacionin në SHBA dhe të testojë durimin e aleatëve.

Trump ka vendosur tarifa 25% ndaj Meksikës dhe Kanadasë dhe një taksë prej 10% ndaj Kinës. Të tre vendet përbëjnë pothuajse gjysmën e vëllimit të përgjithshëm të importeve amerikane. Presidenti i SHBA-së ka lënë të kuptohet për një pushim për Meksikën dhe Kanadanë nëse ata lëvizin kundër emigrantëve pa dokumente dhe drogave të paligjshme që kalojnë kufijtë e tyre në SHBA.

Përpara një konference për shtyp në Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida, të shtunën, Trump tha se planifikonte të vendoste tarifa të reja për importet e çipave kompjuterikë, farmaceutikëve, çelikut, aluminit, bakrit, naftës dhe gazit sa më shpejt që në mes të shkurt.

"Kjo do të ndodhë shumë shpejt," u tha ai gazetarëve në Zyrën Ovale, duke thënë se ai gjithashtu dëshiron të rrisë tarifat ndaj Bashkimit Evropian, i cili "na ka trajtuar kaq tmerrësisht". Trump nuk specifikoi sjelljet apo veprimet evropiane të cilave ai i referohej, por kërcënimet tarifore janë pjesë e një pakete presioni ndaj Evropës për të rritur shpenzimet e brendshme të mbrojtjes.

Të premten, Trump hodhi poshtë shqetësimet se rritja e tarifave të importit të SHBA mund të rrisë inflacionin e brendshëm të SHBA dhe të prishë zinxhirët e furnizimit global. Trump tha se “mund të ketë një ndërprerje të përkohshme, afatshkurtër dhe njerëzit do ta kuptojnë këtë”.

“Tarifat do të na bëjnë shumë të pasur dhe shumë të fortë,” shtoi ai.

Industritë amerikane, duke përfshirë sektorët e naftës dhe automobilave, kanë lobuar tek administrata e re për përjashtime nga tarifat, ndërsa Kanadaja dhe Meksika kanë përgatitur një listë masash hakmarrëse për të goditur produktet amerikane. Trump ka thënë vazhdimisht se “tarifa” është ndër fjalët e tij të preferuara dhe i sheh detyrimet e importit si një mënyrë për të financuar zgjatjen e shkurtimeve të taksave të mandatit të tij të parë që do të skadojnë në vitin 2026.

Zyra jopartiake e buxhetit e Kongresit ka vendosur koston e zgjatjes së shkurtimeve të taksave për 2017 në 4.6 trilion dollarë për 10 vjet dhe një tarifë 25% për më shumë se 900 miliardë dollarë importe vjetore nga Kanadaja dhe Meksika do të rriste afërsisht 225 miliardë dollarë në vit ose 2.3 dollarë. tn mbi një dekadë nëse nuk do të kishin ndikim në tregti, sipas Bloomberg.

Të premten, Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, hodhi poshtë një raport se Trump mund të vononte tarifat e Meksikës, Kanadasë dhe Kinës, ashtu si një luftë tarifore e kërcënuar me Kolumbinë mbi pranimin e vendit të fluturimeve të dëbimit të emigrantëve nga SHBA u përshkallëzua dhe u zvogëlua në hapësirë. disa orë fundjavën e kaluar.