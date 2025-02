Rama me rininë socialiste: Marrim mandatin e katërt që të fusim Shqipërinë në BE më 2030

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Partia Socialiste është gati të fitojë mandatin e katërt për ta çuar Shqipërinë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian deri në vitin 2030. Gjatë Kuvendit Kombëtar Rinor të PS-së, kreu i qeverisë u shpreh se vendi ndodhet më pranë se kurrë integrimit dhe se kjo është rezultat i vizionit dhe punës së qeverisë socialiste.

Sipas Ramës, PS-ja do të marrë një shumicë si asnjëherë më parë për të siguruar që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-së. Ai theksoi se beteja nuk do të jetë e lehtë, duke i cilësuar kundërshtarët politikë si një pengesë që nuk do të arrijë të ndalojë rrugën drejt integrimit.

“Shqipëria një vend që në një dekadë e rriti më shumë se 2 herë e gjysmë PBB. Kjo nuk është koha për të lozur me fatin e Shqipërisë, por për ta çuar atë drejt Europës. Vetëm Partia Socialiste mund ta bëjë realitet këtë ëndërr,” u shpreh Rama.

Ai premtoi gjithashtu se në mandatin e katërt do të ndërmerren reforma të thella për të luftuar korrupsionin, duke integruar inteligjencën artificiale në prokurimet publike. Sipas tij, kjo do të sjellë një goditje të fortë ndaj praktikave korruptive, njësoj siç e-Albania transformoi shërbimet shtetërore.

Kryeministri iu bëri thirrje të rinjve që të mbështesin Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, duke theksuar se vota për PS-në është e vetmja votë për ndryshim dhe integrim europian. /noa.al