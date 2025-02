Donnarumma dëshiron të rinovojë? Enrique përgjigjet duke cituar fjalët e portierit italian

Në konferencën për shtyp para ndeshjes kundër Brest, ekip me të cilin do të përballet edhe në “play off”-in e Champions League, trajneri i PSG, Luis Enrique, u përball me shumë pyetje në lidhje me të ardhmen e Gianluigi Donnarumma. Portieri italian ka kontratë me klubin francez deri më 2026, por ende nuk është marrë një vendim për rinovimin e tij.

"Nëse dëshiron të rinovojë apo të largohet? Kjo është një pyetje për drejtuesit sportivë, nuk do t’iu përgjigjem këtyre zërave. Duhet të flisni me personat e përfshirë. Unë dua të mbetem i përqendruar tek ekipi", – tha Luis Enrique, duke treguar pak durim ndaj kësaj teme.

I pyetur përsëri, spanjolli u përgjigj me një ton më të qetë: "Deklaratat e tij? Janë shumë pozitive. Ne duam lojtarë që duan të luajnë këtu. Kur dikush dëshiron të jetë pjesë e një klubi dhe të përfaqësojë një qytet si Parisi, duhet ta ketë këtë dëshirë, sepse do të ketë shumë sfida. Më pëlqen ta dëgjoj këtë, ashtu siç e tha edhe vetë Donnarumma".

Fjalët e Luis Enriques lidhen me deklaratat e portierit italian, pas fitores 4-1 ndaj Stuttgart në Champions League: "Shpresoj të qëndroj dhe të rinovoj. Jam këtu, kjo është shtëpia ime. Ndihem shumë mirë dhe shpresoj të vazhdoj të punoj mirë në Paris".

Tani mbetet për t’u parë nëse PSG dhe drejtuesit e klubit do të bëjnë hapa konkretë për rinovimin e tij.