I morën me dh*unë 1 mijë euro një 35-vjeçari, një i arrestuar dhe një tjetër në kërkim

TIRANA- Një 22-vjeçar është arrestuar në Tiranë, pasi së bashku me bashkëpunëtorin e tij, dyshohet se i grabitën me dhunë 1000 euro një 35-vjeçari në Zall Mner. Mësohet se në pranga ka rënë i riu e iniciale D. S., ndërsa është shpallur në kërkim bashkëpunëtori i tij 23-vjeçari me iniciale M. J., të dy banues në Kamëz. Pas vjedhjes, dy të rinjtë janë larguar me një automjet tip “Peugot”, i cili u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi:

Tiranë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5, pas kallëzimit nga një 35-vjeçar, se dy shtetas i kishin marrë me dhunë 1000 euro, në Zall Mner, kanë organizuar menjëherë punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Nga veprimet e shpejta hetimore u identifikuan shtetasit D. S., 22 vjeç dhe M. J., 23 vjeç, të dy banues në Kamëz. Shtetasi D. S. u vu në pranga, ndërkohë po punohet për kapjen e shtetasit M. J. Pas vjedhjes, këta shtetas janë larguar me një automjet tip “Peugot”, i cili u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kalun Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.