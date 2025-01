Protestonte para SPAK dhe kërkonte takim me Altin Dumanin, shoqërohet nga policia një person në Tiranë

Policia e Tiranës shoqëron një person, i cili prej rreth dy muajsh proteston përpara Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion.

Ky i fundit, ditën e sotme, ndryshe nga herët e tjera, kishte marrë me vete dy bagëti të ngordhura dhe protestonte me to në duar.

Ai pretendon se grupet kriminale i kanë vrarë 300 koke bagëti dhe prej javësh kërkonte takim me kreun e SPAK, Altin Dumani