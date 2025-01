Rama prezanton Diellën, ndihmësen virtuale në e-Albania

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar ndihmësen e re virtuale të e-Albania, e cila është një grua zadrimore.

Në një video të publikuar në Facebook, tregohen risitë më të fundit të e-Albania, teksa në ndihmë të qytetarëve do të jetë edhe Diella.

“MIRËMËNGJES dhe me Diellën, ndihmësen tuaj zadrimore që sapo ka dalë nga inkubatori i Inteligjencës Artificiale të AKSHI-t dhe për disa muaj do të jetë gati jo vetëm t’ju asistojë gjatë ndërveprimit tuaj me platformën e-Albania po edhe t’i kryejë shërbimet për ju me një lutje të vetme, ju uroj të diel sa më të qetë”, shkruan Rama.