Berisha: Banditët me uniformë mos t’i prekin qytetarët! Jemi në marshin e fitores

Berisha: Policia do marrë ndëshkimin që meriton. Iu them banditëve me uniformë, mos prekni asnjë protestues. Janë në të drejtën e tyre. Jemi në marshin e fitores. Asgjë nuk i shpëton këto kalbësira. Në Beograd po dridhen themelet e vëllait të Edi Ramës.