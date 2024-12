Masakra e Dobraçit/ Ministri Hoxha: Policia do dali shumë shpejt me emra të përfshirë në ngjarje

Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha:

Kemi pasur disa raste dhe ngjarje kriminale me pasojë vdekjen. Policia në bashkëpunim me prokurorinë dhe SPAK është duke hetuar të gjitha këto ngjarje shumë shqetësuese për opinionin public. Besoj se do të kemi rezultate. Dje janë zhvilluar në Shkodër, operacione, kontrolle, ndalime dhe shoqërime të personave që janë të impikuar në ngjarje kriminale.

Besoj që shumë shpejt policia e shtetit do të dal me emrat e implikuar në ngjarjen e Dobraçit.