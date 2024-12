Gjermania nderon legjendën Beckenbauer, i vendos emrin Superkupës!

GJERMANI – Federata Gjermane e Futbollit dhe Liga Gjermane e Futbollit kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe kanë vendosur që të ndryshojnë emrin e Superkupës së Gjermane, e cila që tani e tutje do të jetë “Kupa Franc Bekenbauer”.

Lajmin e bënë me dije mediet gjermane, të cilat kanë njoftuar se nga finalizimi i marrëveshjes mungon shumë pak, vetëm disa detaje. Edicioni i parë i trofeut me emrin e ri do të mbahet më 16 gusht të 2025-ës.