‘Vendosëm në fillim ta vrisnim te varrezat ku shkonte për djalin…’! Dumani flet për vrasjen e Ervis Dedjas dhe nënës së tij: Talo e qëlloi disa herë me thikë

TIRANË- Dëshmia e Nuredin Dumanit ka shkaktuar tensione në sallën e GJKKO-së, teksa ai ka treguar episode të ngjarjeve kriminale duke përmendur edhe emrat e bashkëpunëtorve.

Dumani ka rrëfyer për vrasjen e Ervis Dedjas dhe të nënës së tij në vitin 2012. Ai ka deklaruar se të dyja vrasjet janë porositur nga Festim Qoli, ky i fundit ishte mik i familjes së tyre.

Qoli i kishte ofruar Dumanit dhe Talo Çelës 40 mijë euro për ekzekutimin e nënës së Ervis Dedjas. Vrasja e saj u porosit pasi po hetonte nëpër gjykata vrasjen e të birit.

Dumani ka ndarë detaje edhe nga plani fillestar për ta vrarë në varreza, i cili u nuk u realizua dot. Ai më pas ka rrëfyer se Talo Çela e ka goditur nënën e Dedjas disa herë me thikë në banesën e saj, duke e lënë të vdekur në vend.

“Ervis Dedja ishte mik i familjes së Festim Qolit. Kishin shumë biznese bashkë, jemi takuar në një kafe rastësisht. Në 2012 Dedja u vra. Pas vrasjes mora vesh që e kishte vrare Festim Qoli, shoku i vet. Festim Qoli vendosi të vriste edhe nënën e Ervis Dedjas. Qoli kërkoi ta vriste sepse nëna e Dedjes po vinte vërdallë neper gjykata dhe prokurori për të zbardhur vrasjen e djalit të saj. Qoli më kërkoi ta vrisja. Fola me Talo Çelen dhe me personin me pseudonimin Qimja, dhe Qoli na ofroi 40 mijë euro. Unë i thashë Talos qe ta bënim për 30 mijë, madje Talo me tha që ta bëjmë edhe pa lekë, sepse Qoli mund të na ofronte punë të tjera. Vendosëm në fillim ta vrisnim kur shkonte në varreze tek çuni që i kishte vdekur, por unë nuk e bëja dot vrasjen aty, se si me vinte. Me pas morëm vendimin ta bënim tek shtëpia e saj ne një pallat ne bodrum. Shkuam me një makine të kuqe, u afruam te pallati ku nuk kishte kamera. Unë isha shofer, Talo pasagjer. Hymë te garazhi, zbriti Talo direkt, kishim thikë dhe pistoletë. E qëlluam me thikë qe mos dukej si vrasje me pagesë, por si grabitje. I morëm dhe çantën. Talo e goditi disa herë me thike derisa ra në tokë”, tha ai.