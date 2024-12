‘Në orën 1.30 të natës shkoi në banjo e fliste. Më tha që djalin e madh nuk e kishte me mua’. Detaje të reja nga vrasja e shqiptares nga burri në Athinë

Kanë dalë detaje të reja sa i përket krimit të një dite më parë të ndodhur në Greqi, ku protagonistë ishte një familje shqiptare.

Mediat greke kanë hedhur dritë mbi vrasjen e shqiptares Alba Cenko nga burri i saj 39-vjeçar Kastriot Cenko.

Ky i fundit ka dëshmuar në polici të gjithë ngjarjen, që nga momenti kur nisi të dyshonte mbi tradhtinë e gruas e deri te ai i vrasjes.

“Ndërsa fëmijët flinin, diku rreth orës 01:30, u zgjova dhe pashë që Alba nuk ishte pranë meje”. Ajo ishte në banjë duke folur në telefon.

E dëgjova të thoshte se do të merrte djalin tonë të madh dhe do të largohej, ndërsa një zë mashkulli u dëgjua në anën tjetër të linjës.

I thashë gruas të vinte në dhomë për të folur. E pyeta se kush ishte ai që po flisnin dhe ajo më tha se ishte askush dhe se po shikonte video. Pas pak ajo pranoi se po fliste me një burrë dhe se do të marrë fëmijën e madh dhe do të largohet.

E pyeta se pse do të marrë djalin tonë të madh dhe më tha që këtë fëmijë nuk e ka bërë me mua dhe se me mua ka vetëm djalin e vogël që vetëm atë tha se e bëmë bashkë.

Në atë moment u hutova plotësisht dhe hapa çantën që çoj në kantier, të cilën e kisha pranë shtratit tonë, mora çekiçin dhe e godita në kokë.

E godita një herë në majë të kokës dhe ajo ra menjëherë në shtrat. Nuk bëri fare zhurmë. Nuk e dija nëse kishte vdekur, por megjithatë mora një kabllo karikuesi që gjeta përpara, ia vura në qafë dhe e shtrëngova për ta mbytur. Për shkak se i rridhte gjak nga koka, i vura një çantë në kokë dhe e mbështolla”, citohet shqiptari 39-vjeçar nga mediat greke.

Gjithashtu Kastrioti ka treguar edhe se çfarë bëri me fëmijët pasi u vrau nënën.

“Të shtunën i kam çuar fëmijët në shtëpinë e vëllait, që të kem kohë dhe të jem vetëm në shtëpi. Pastaj mora trupin e Albës, i vendosa dy çanta të tjera sipër dhe poshtë me shirit, mbështjellës flluskë dhe e çova lart në papafingo me një shkallë. Ishte shumë e rëndë dhe e kisha të vështirë ta ngrija vetë”, është shprehur Kastriot Cenko.

Ndërkohë ai ka treguar gjithashtu se u dërgonte mesazhe nga telefoni i gruas fëmijëve, në mënyrë që këta të mos e kuptonin që nëna e tyre ishte vrarë dhe ndodhej në papafingon e banesës.

Mesazhet që autori i ka dërguar djalit të tij:

Djali im, mami iku, mora rrobat, një valixhe, tashmë jam në Patra dhe nuk do të kthehem më në shtëpi. Prandaj, ki kujdes për vëllain dhe dëgjo babin.

Kur mami të mbledhë para dhe të përgatisë letrat, do të kthehem të të marr me vete. Për momentin do të shkoj larg dhe jam ndarë me babanë, ndaj dëgjojeni që të mos zemërohet dhe kujdesuni, në rregull fëmijë.

Unë do t’ju telefonoj kur të mundem sepse nuk mundem dhe nuk kam lekë në telefon. Ok, mos u shqetëso, do të jem mirë dhe do të të marr kur të mundem. Ok; Përqafime ty dhe vellait. Mujdesuni dhe dëgjoni babin. Në rregull fëmijë. Kur të mbaroj letrat dhe të mbledh paratë, do të vij të të marr ty, por deri atëherë tregohu i mençur të dëgjosh babin dhe të kujdesemi për njëri-tjetrin.

Unë të dua shumë, do të të telefonoj kur të mundem fëmijë. Ok dashuria ime. Tani nuk mund të flas më. Kur të mundem do të të marr, mos u shqetëso. Do të jem mirë mirupafshim. Edhe nje gje bebi im, babi nuk e di që jam larguar, i thoni që të mos më marrë. Ok? Të puth. Kur të mbledh para për të rregulluar letrat do të vij të marr ty dhe vëllain tënd. Mos u shqetësoni për këtë. Unë të dua shumë dhe do të të marr kur të mundesh, mirë fëmijë, lëre babin të thotë çfarë të dojë”.