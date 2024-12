Real Madridi i shqetësuar, kërkon ndihmën e Zidane për ‘t’i bërë derman’ Mbappe-s…

Real Madridi po bën gjithçka për të ndihmuar Kylian Mbappé që të rifitojë formën e tij më të mirë dhe të kthehet si protagonist në nivelet më të larta. Sipas asaj që raporton gazeta katalanase “Sport”, klubi madrilen ka kërkuar ndërhyrjen Zinedine Zidane, një figurë me prestigj dhe karizëm të madhe, për të këshilluar sulmuesin francez, i cili po kalon një periudhë të vështirë që nga mbërritja e tij në Spanjë.

Mbappé, i cili këtë sezon ka shënuar 7 gola në 12 ndeshje të La Liga-s, ende nuk e ka shfaqur të gjithë potencialin e tij me “Los Blancos”. Për më tepër, performanca e tij me kombëtaren franceze ka qenë nën pritshmëritë. Mungesa në grumbullimet e fundit ka shtuar shqetësimet, teksa ndeshja e ardhshme e Francës, çerekfinalja e Ligës së Kombeve kundër Kroacisë, do të jetë një provë e rëndësishme.

Didier Deschamps, trajneri i “Les Bleus”, dhe Philippe Diallo, presidenti i Federatës Franceze të Futbollit (FFF), presin rikthimin e kampionit francez në nivelin më të lartë. Diallo theksoi rëndësinë e mbështetjes për Mbappé në këtë moment të vështirë:

"Dëshira ime është që Kylian të kthehet të jetë ai lojtari që i ka dhënë aq shumë Francës. Ai duhet ta tejkalojë këtë fazë për të shfaqur përsëri talentin e tij. Nuk ka pasur asnjë përjashtim të tij, por ndodhet në një situatë më të vështirë”.

Ndërhyrja e Zidanet mund të përfaqësojë një pikë kthese për Mbappé, falë lidhjes që i bashkon dhe përvojës së ish-trajnerit të Real Madridit në menaxhimin e situatave delikate. Klubi i Florentino Perez shpreson që kjo qasje ta zhbllokojë përfundimisht yllin francez me fanellën e bardhë.