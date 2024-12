Buxheti/ Sula me pankartë në duar: Çmimet e produkteve të shportës u rritën me 79% në krahasim me 3 vite më parë

TIRANË- Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula para nisjes së seancës është paraqitur me një pankartë në duar. Në pankartë listohen disa produkte të shportës, ku po ashtu shkruhet se çmimet e tyre janë rritur me 79% në krahasim me 3 vite më parë.

Ndërkohë në seancën e sotme pritet të ketë diskutimet të gjata, pasi do të miratohet nen për nen buxheti prej 8.2 miliardë dollarësh për vitin 2025. Ky buxhet është konsideruar nga opozita si buxheti i vjedhjeve.