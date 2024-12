Vrasja e shqiptarit nga gruaja në SHBA, ish banori i Big Brother: Fjalët janë pak me e përshkruar dhimbjen… Ja e vërteta mes çiftit?

Modelja VRAU burrin e saj SHQIPTAR në SHBA, flet ish-banori i Big Brother: Ajo e TRADHTOI Pajtimin, Sabrinës nuk ja…

Një ngjarje e rëndë ndodhi pak ditë më parë në Florida të Amerikës me një çift shqiptar, ku një 27-vjeçare vrau burrin e saj. Çifti ishin me origjinë nga Kosova, por jetonin në SHBA.

Pasi vrau burrin e saj Pajtim Krasniqi me disa plumba, gruaja Sabrina Krasniqi i dha fund edhe jetës së saj, ndërsa ky rast ka tronditur mbarë opinionin në zonën ku ata banonin, por edhe në Kosovë.

Për këtë pati një reagim edhe nga motra e të ndjerit, e cila po ashtu kishte akuzuar kunatë. Ndërsa tani kanë dalë edhe detaje të tjera. Ish-konkurrenti i Big Brother VIP Kosova, Andi Artani ka reaguar me një postim në rrjetet sociale, pasi tregon se kishte një miqësi prej shumë vitesh me Pajtimin dhe e njihte tejet mirë atë.

Në postimin prekës ndër të tjerash, Andi thotë se Sabina Dzaferovic, e kishte tradhtuar Pajtimin, e më pas nuk e kishte pranuar ndarjen dhe kishte kryer aktin.

Postimi i plotë i ish-banorit të Big Brother VIP, Andi Artanit:

“Po e filloj njëherë duke thënë që sa me fat kam qenë që t’kom pas pjesë të jetës more Pajtim Krasniqi. Ke qenë për me u marr shembull, djalë i respektushem, besnik, i disiplinuar, i dashtun dhe mbi të gjitha besimtar jashtëzakonisht i madh në Zot. Oh kemi aq shumë histori dhe kujtime bre Pajtim burri.

Fjalët janë pak me përshkru dhimbjen dhe vuajtjen që jemi tu e përjetu pa prezencën tënde këtu me ne. Na ke këput shpirtin me këtë tragjedi, që nuk e meriton armiku me i madh e le mo ti që ke qenë shembull bre, që nuk i ke hi ne hak askujt bre asnjëhere.

Për hir të se vërtetës po ua sqaroj njëherë dhe mirë se cka ka ndodh me vllaun tonë.

Gruaja e tij Sabrina Krasniqi (Dzaferovic) ka qenë duke e tradhëtuar Pajtimin. Në momentin që Pajtimi ka marrë vesh, Pajtimi me një qetësi ia ka theksu që don shkurorëzim dhe që ka me lajmëru babain e saj që don mu nda. Sabrines nuk ja ka përceptu truri ky fakt dhe na e morri shokun, familjarin, vëllaun tonë nga jeta duke i fut 5 plumba ne trup dhe pastaj vazhdoj me aktin më egoistik, ku i morri jetën dhe vetes.

Zoti jam i bindur që të ka shpërbly me Xhehnetë.

Unë, Andi Artani do të kujtoj cdo ditë me mall dhe do mundohem mungesen tënde këtu me ne ta kthej ne forcë, e ti kujtoj me një buzëqeshje e hare kujtimet me ty, sepse janë me pa dyshim ndër momentet ma të mira të jetës që kemi kalu. Të don shumë VËLLAU YT ANDI”.