Prindërit e 14-vjeçarit: Djalit të vogël nuk i kemi treguar, i themi se Martinin e ka marrë Kombëtarja

Tiranë- Prindërit e 14-vjeçarit Martin Canit, të vrarë me thikë pranë shkollës “Fan Noli”, kanë rrëfyer dhimbjen që la ngjarja, që tronditi të gjithë vendin.

Në një intervistë për emisionin “Opinion”, ata thonë se kanë edhe një djalë më të vogël, të cilit ende nuk i kanë treguar për ngjarjen e rëndë.

Pridërit treguan se i kanë thënë djalit të vogën se Martinin e ka marrë kombëtarja.

Pjesë nga intervista:

A keni fëmijë të tjerë?

Babai: Po, kam dhe një djalë të vogël.

E ka mësuar lajmin?

Babai: Jo, i kemi thënë që Martinin e ka marrë kombëtarja dhe ka bërë gol dhe na falenderojnë.

Si e morët vesh lajmin atë ditë?

Babai: Unë rastësisht po punoja në një hotel dhe më merr nusja në telefon dhe më thotë se Martini ka shkuar në spital. Unë gjithmonë mendoja se mund të ketë bërë ndonjë sherr të vogël ose mund pas ndonjë goditje, ndonjë diçka. Morëm mësuesen nuk më përgjigjet, e morëm përsëri e hap telefonin. Marr një kolegun tim aty dhe iki te spitali Ushtarak. Më thanë që djali juaj është në sallën e operacionit dhe është goditur vetëm njëherë dhe ka mundësi të shpëtojë. Pas një ore, ose pas gjysmë ore nuk e di se isha shumë i tronditur, më thirrën doktorët dhe më thonë që nuk mundi të mbijetonte Martini, ishte prekur zemra.

Ju thatë që kishte ndodhur një sherr në shkollë…

Mamaja: Po kishte ndodhur një sherr. Pse, nuk e dimë, arsyen nuk e dimë. Ishte i qetë si gjithmonë.

Babai: Nuk bënte sherr me njeri dhe kur luante futboll, nuk bënte sherr. Ishte njeri.. ishte lider, lider. Martini deri në klasën e 6 ka qenë me krejt 10 me fleta lavdrimi, pastaj vazhdoi sportin dhe do bëhem si Ronaldo thoshte, mirë i thoshim ne. E çonim në stërvitje, ikte me shokët, vinte. Do bëhem si Ronaldo, do bëhem i famshëm babai, thoshte. Unë jam i dashur, jam njësh.

Kur keni biseduar për herë të fundit me atë?

Babai: Një natë para…

Mamaja: Një natë para e pyeta a ke ndonjë shqetësim, jo më tha jo ma asgjë, i qetë si gjithmonë. Në mëngjes iku për shkollë, oj ma po iki për shkollë më tha. Iku si çdo ditë, nuk më krijoi asnjë dyshim Martini.

Ku punoni? Me çfarë merreni?

Babai: Unë punoj shef salle në një hotel, afër SPAK.

Po zonja?

Babai: Zonja është marrë gjithmonë me rritjen e kalamanjëve, ka qenë mësuese në vendilindjen tonë. Gjithmonë është marrë me rritjen e fëmijëve, me edukimin e tyre.

Është e vërtet që kishit vendosur që të largoheshit nga Shqipëria pak kohë më vonë?

Babai: Po, gjithmonë dhe e shprehja këtë dëshirë me miqë dhe ata që më njohin. Unë kam bashkim familjar me tim vëlla dhe gjithmonë më premtonte që do vini sa më shpejt dhe kemi 12 vjet që po presim. E kisha të pamundur që të lejoja fëminë të jetoj këtu.

A ka patur iniciativë nga familja e djalit që ka kryer veprën që të ketë një kontakt me ju?

Babai: Ne duam që të përcjellim një mesazh tjetër që të gjithë ata prindër janë bashkuar me dhimbjen tonë dhe kjo është shumë… na e lehtëson shumë dhimbjen, janë sensibilizuar të gjithë. Nga ana e familjarëve ne nuk e dimë dhe se si ka ndodhur, jemi shumë të tonditur.

Keni patur kontakte me policinë, për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja?

Babai: Jo, jo, jo fare. Ne nga spitali kemi ardhur këtu… në varreza. Gjej guximin që të falenderoj të gjithë shqiptarët që sensibilizuan për djalin tim, për humbjen e thellë që na ka ndodhur ne dhe uroj të gjithë njerëzve që të dhurojnë bizqeshje dhe paqe për të gjithë, është e pakushtuershme. Dua të falenderoj të gjithë stadiumin “Air Albania” që mbajtën një minutë heshjte për djalin tim., duatë falenderoj FSHF, të gjithë, të gjithë prindërit e kësja bote, falenderoj dhe kampionin tim (drejtohet nga fotografia e djalit të vrarë).