Kontrabandë të mallrave luksoze/ SPAK shpall pretencën për ish-shoferin e Ardi Veliut dhe të akuzuarit e tjerë të grupit kriminal

SPAK shpall pretencën.

Kërkon 12 vite që me ulje i shkojnë 8 vite për Agustin Mesulin, Altin Dodën, Sokol Idrizaj dhe Elda Idrizaj.

10 vite me 6 vite e 8 muaj për Florian Bakun dhe Egi Idrizaj, 6 me 4 vite për Bora Idrizaj dhe kusht për 5 vite (studente), dhe 6 me 4 vite për Vangjush Kasharen dhe Tomor Barutin.

Si dhe konfiskimin e provave.

Prokurori i posaçëm Adnan Xholi i kërkoi gjykatës që të konfiskohen edhe prova.