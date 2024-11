Rama në Selanik: Votimi do të bëhet me postë, fleta do vijë me zarf

SELANIK- “Votimi në zgjedhjet e ardhshme do përfshijë gjithë shqiptarët. Për ata që banojnë jashtë dhe duan të votojnë nga aty ku banojnë do bëhet me postë, fleta do vijë me zarf dhe po diskutojmë për ta mbështetur edhe dërgimin mbrapsht që mos të ketë kosto për ata që do jenë votuesit e parë në histori nga jashtë vendit. Në zgjedhjet e tjera mund edhe të mos bëhet kjo mbështetje”, tha Rama.

"Do bëjmë së bashku gjëra që duken të pamundura!", përfundoi Rama në mbyllje të takimit.