I akuzuar për vrasjen e Nikulajt, Gjykata e Lezhës lë në burg Ruben Saraiva

Ka përfunduar seanca gjyqësore për Ruben Saraiven, i dyshuar për vrasjen e biznesmenit Nikulaj në Lëzhë.

Gjykata e Lezhës ka rrëzuar kërkesën e tij dhe ka vendosur që ai të qëndrojë në masën arrest me burg. Avokati i tij tha pas vendimit se, “prokuroria nuk solli asnjë provë të re në lidhje me ecurinë e çeshtjes”. “Jemi te pika zero që prokuroria nuk ka asnjë provë dhe asnjëfakt që ky person të qëndrojë në burg”.