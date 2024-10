‘S’jam unë peshku i madh’! Lefter Koka befason me deklaratën për inceneratorin e Elbasanit. Pason përgjegjësinë

Në seancën gjyqësore që po mbahet në shkallën e dytë për inceneratorin e Elbasanit, SPAK kërkoi në Apelin e Posaçëm ndryshimin e vendimit të shkallës së parë, që shpalli të pafajshëm për akuzën “shpërdorim detyre” ish deputetin socialist Alqi Bllako dhe ish ministrin e Mjedisit Lefter Koka.

SPAK kërkon që ai të shpallet fajtor për shpërdorim detyre lidhur me inceneratorin e Elbasanit.

“S’jam unë peshku i madh, nuk dënoni korrupsionin me mua”, mësohet të ketë thënë Lefter Koka.

“E keni gabim, e dëgjova prokurorin dhe ky është fiks kallëzimi i Monika Kryemadhit. Ata janë manipulatorë si Monika si Iliri, ai manipuloi situatën për të hequr në departament edhe një ambasador se besuan Ilirin” – akuzoi në seancë Leftë Koka.

“Doni të gjeni korrupsionin, hapni telefonin e Monika Kryemadhit”.

“Megjithëse u bë një vit hetim, konkulzionet e prokurorëve janë pa asnjë ndryshim. Unë e kuptoj qe institucioni do të marrë kredibilietet, edhe kjo gjykatë do jetë presion por besoj qe do jepni drejtësi re do ngriheni në nivelin e duhur të integritetit”, tha ai.

Koka pyeti përse SPAK nuk merr për referencë kontratat e tjera për landfille të përmendura si ai i Vlorës dhe Lezhës që janë më të shtrenjta.

Lefter Koka deklaroi gjithashtu se “I gjithë Durrësi e di që jam biznesmen, kam bërë bamirësi dhe bëj, sajë aftësive të mia financiare dhe askush nuk e beson që biletat e mia të avionit t’i paguajë Mërtiri’.

Avokatët e tij thanë se biletat e rezervuara janë tre vjet më vonë se sa lidhja e kontratës.

Prokuroria e Posaçme apeloi vendimin e shkallës së parë të GJKKO-së në Apelin e Posaçëm për ish-deputetin socialist Alqi Bllako dhe ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, për inceneratorin e Elbasanit.

GJKKO shpalli të pafajshëm ish-deputetin Ballko për inceneratorin e Elbasanit, vendim që është kundërshtuar nga SPAK, i cili kërkon dënimin e tij me 4 vite burg.

Gjithashtu SPAK kërkon që edhe për ish ministrin Koka t’i shtohet edhe akuza e “shpërdorimit të detyrës”.

Në tetor të 2023 GJKKO dënoi ish-ministrin Koka me 5 vjet e 8 muaj burg për korrupsion, ndërsa rrëzoi akuzën e "shpërdorimit të detyrës" për inceneratorin e Elbasanit.