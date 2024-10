A do ta vizitojë Metën në qeli? Ja përgjigja e Kryemadhit?

A do ta vizitojë në qeli? Monika Kryemadhoi shprehet se komunikimi me Ilir Metën ‘është zero prej 7 muajsh’.

Kryemadhi: Komunikimi im me Ilir Metën është zero prej 7 muajsh. Në këtë çështje do të punojmë të ndarë. Masa e arrestit ndaj Ilir Metës është për të zhvilluar debatin familjar mes nesh. Edhe nëse dua ta vizitoj, nuk pranon ai. Kemi qenë dashur shumë me njëri-tjetrin. Kemi ecur përdore për 33 vjet. Kemi dy rrugë ose të dalim në rrugë, ose të rimë në shtëpi të presim rradhën