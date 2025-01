Ky është shoferi i ri i autobotit që humbi jetën në aksident mbrëmjen e sotme (Emri-Foto)

Petro Piti, 27 vjeç, humbi jetën sonte në mbrëmje në autostradën Lushnje-Fier, ndërsa u përplas me mjetin bujqësor të drejtuar nga 41 vjecari Albert Toska.

‘Rreth orës 18:30, në aksin rrugor "Lushnjë-Berat", një autobot i ngarkuar me lëndë hidrokarbure me drejtues shtetasin P. P., është përplasur me një mjet bujqësor me drejtues shtetasin A. T.

Nga përplasja ka humbur jetën në spital drejtuesi i autobotit, shtetasi P. P.

Ndërkohë shërbimet e Policisë kanë shoqëruar shtetasin A. T., në Komisariatin e Policisë Lushnjë për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit’, njofton policia.