Largohen nga kryeministria/ Deputetët e opozitës dhe qytetarët nisin marshimin drejt Ministrisë së Brendëshme.

Nis me përplasje protesta e opozitës te Kryeministria. Ishin fillimisht deputetët e PD të cilët u përplasën fizikisht me uniformat blu që përbënin koordonin te selia qevetaritare. Protestuesit kanë hedhur kapsolla dhe bomba molotov drejt Kryeministrisë. Ndërsa policia është përgjigjur me spraj lotsjellës.