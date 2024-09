Tiranë: Makina përplaset me motorin, një i ri humb jetën

Një i ri humbi jetën pak minuta më parë në një tragjedi rrugore që ndodhi në dalje të Tiranës në zonën e Kamzës, raporton noa.al.

Aksidenti ndodhi rreth orës 07:50, në Valias kur mjeti me drejtues shtetasin Sh. S., është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin Ylli Lika, 36 vjeç.

Si pasojë e aksidentit Ylli Lika, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.