Parashikimi se sa fëmijë do keni sipas shenjës së horoskopit?

Zgjedhja e një personi nëse do të ketë apo jo fëmijë është rreptësisht personale, pavarësisht nga pritshmëritë e shoqërisë. Megjithatë, astrologët besojnë se nga shenja jonë mund të parashikojmë modelin e familjes që do të krijojmë, sipas karakteristikave të veçanta të personalitetit të çdo anëtari të zodiakut. Një prej tyre është Skye Alexander, e cila guxon të bëjë parashikimet e mëposhtme.

Dashi Brenda kjo shenjë mbetet një fëmijë përgjithmonë dhe nëse bëhet prind, do të rrisë fëmijë aktivë dhe atletë. Pra, nuk do të jetë e habitshme nëse ai vendos të bëjë mjaft për të formuar një ekip!

Demi Shenjë e dashur dhe bujare, roli i prindit i shkon shumë. Në fakt, sa më shumë fëmijë të ketë, aq më i mirë bëhet në rritjen e tyre. E sigurt është se ata që kanë një baba apo nënë Demi kujtojnë një fëmijëri plot kujdes dhe dashuri.

Binjakët Komunikuese dhe ngjitëse, mund të jenë një mësues dhe prind i shkëlqyer. Kjo shenjë është gjithmonë e gatshme t’i ndihmojë fëmijët e saj me detyrat e shkollës ose të luajë lojëra me ta që inkurajojnë të mësuarit. Për ta ndjerë jetën mjaft të pasur, kjo shenjë do të ketë të paktën dy fëmijë.

Gaforrja Është shenja më e lidhur me familjen, amësinë, amvisëri. Pra, me arsye mund të pritet që të ketë shumë fëmijë pasi, siç konfirmon astrologia, ajo i jep përparësi jetës familjare dhe ndihet e kompletuar me shumë fëmijë, sa më shumë, aq më mirë.

Luani Kjo shenjë pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes dhe fëmijët e ndihmojnë të tërheqë vëmendjen. Në fund të fundit, ai ndihet veçanërisht krenar për të vegjlit e saj. Luani dëshiron të krijojë një familje të madhe, krijuese me personalitete të guximshme.

Virgjëresha Kjo shenjë e njohur për perfeksionimin e saj, nëse vendos të krijojë një familje do të jetë e vogël, ndoshta me një fëmijë, kështu që mund t’i kushtojë vëmendjen dhe kohën që i nevojitet. Virgjëreshat kanë nevojë për rregull dhe pastërti, gjë që është më e lehtë për t’u mbajtur me një fëmijë.

Peshorja Është një shenjë e çorganizuar nga kaosi që sjell një familje e madhe. Pra, ka më shumë gjasa që ajo të ketë më pak fëmijë, në mënyrë që të ndiejë se mund të kujdeset për ta ashtu siç do të donte. “Peshorja do të jetë më e lumtur me një ose dy fëmijë,” komenton Alexander.

Akrepi Shenjë e lidhur pazgjidhshmërisht me misterin dhe fuqinë e qetë, ajo ka nevojë për hapësirë dhe kohë personale. Përveç kësaj, siç shton astrologia, “Akrepi kërkon të kontrollojë mjedisin e tij dhe gjithçka që ndodh rreth tij. Pra, si shenjë preferon familjet më të vogla, të cilat shoqërohen me më pak shqetësime të mundshme dhe më pak të papritura”.

Shigjetari Konsiderohet si një simbol i zgjerimit dhe do të kërkojë të krijojë një familje të madhe. Është e rëndësishme për të që të ndajë përvoja, kështu që mund të synojë të ketë tre deri në katër fëmijë nëse rrethanat e lejojnë. Për më tepër, si një shenjë që i dashuron udhëtimet dhe aventurat, kjo shenjë nuk do të hezitojë të marrë familjen e saj të madhe në eksplorime.

Bricjapi Vlerëson traditat, trashëgiminë dhe familjen. Për të pasur një vazhdimësi në gjenet, mbiemrin dhe pasurinë e saj, nuk do të jetë e çuditshme nëse kërkon të ketë tre fëmijë. “Historia e familjes për shumë Bricjap shkon me shekuj”, shton astrologia.

Ujori Një shenjë tejet e pavarur! Ujori e do lirinë e tij, ndaj mund të kufizohet në një familje ose të vendosë të mos ketë fëmijë. Nga ana tjetër, nuk do të ngurrojë të jetë aktive në nisma për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve dhe në përfitime për prindërit.

Peshqit Të sjellshëm dhe zemërmirë, i do fëmijët. Por në të njëjtën kohë, është një shenjë jashtëzakonisht e ndjeshme dhe e ka të vështirë të përballojë ngutje, nxitim dhe stres për të rritur një familje të madhe. Kështu që ndoshta ai vendos ta kufizojë atë në një fëmijë.