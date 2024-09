Gati të startojë Kupa e Shqipërisë, ja si do të funksionojë skema në edicionin e ri

Kupa e Shqipërisë do të ngrejë më 25 shtator siparin për edicionin e ri 2024-2025. Ndryshe nga sezoni i kaluar, ku morën pjesë 44 skuadra, në këtë edicion të këtij kompeticioni do të përfaqësohen 42 skuadra, pra 2 më pak se sezonin e kaluar.

Kupa e Shqipërisë 2024-2025 do të jetë e përbërë nga faza para-eliminatore dhe faza eliminatore. Ekipet e renditura nga vendi i parë e deri në vendin e tetë në Kategorinë Superiore për sezonin 2023-2024 do të garojnë duke filluar nga faza e 1/8 finale.

Në turin para-eleminator do të luajnë katër ekipe. Naftëtari (skuadra e renditur në vendin e 9-të të Grupit A në Kategorinë e Dytë) do të përballet me skuadrën e Basanisë (kampion i Kategorisë së Tretë në edicionin 2023-2024). Ekipi fitues do të jetë në B16, në skemën e turit 1/32 final. Çifti tjetër i këtij turi është Murlani (ekip i renditur në vendin e 10-të të grupit A në Kategorinë e Dytë)– Albanët (skuadër e renditur në vendin e 11-të të grupit A në Kategorinë e Dytë). Ekipi fitues do të jetë në B15, në skemën e turit 1/32 final.

Ndeshjet e fazës së 1/32 të këtij kompeticioni do të luhen më 25 tetor, ku do të marrin pjesë 2 ekipet e renditura në vendin e 9-të dhe të 10-të të Kategorisë Superiore, në sezonin 2023-2024, si dhe 12 ekipet pjesëmarrëse në kampionatin e Kategorisë së Parë, në sezonin 2023-2024, shto këtu 16 ekipet e renditura në tetë vendet e para të Kategorisë së Dytë të grupeve A dhe B në sezonin 2023-2024, si dhe dy ekipet e kualifikuara nga turi para-eleminator.

Për përcaktimin e çifteve çerekfinaliste dhe gjysmëfinaliste do të hidhet short i lirë, ndeshjet do të luhen me sistem vajtje-ardhje (pra me dy takime). Kujtojmë se fituesja në fuqi e Kupës së Shqipërisë është Egnatia, skuadra rrogozhinase e drejtuar nga Edlir Tetova.

.