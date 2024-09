Nations League/ Spanja triumfon ndaj Zvicrës, Portugalia përmbys Skocinë

Sonte u luajtën disa nga ndeshjet e League A në Nations League. Portugalia ia doli të sigurojë 3 pikët, teksa mundi 2-1 Skocinë. McTominay realizoi fillimisht, ndërsa luzitanët përmbysën shifrat me Bruno Fernandes dhe Ronaldo.

Spanja mundi 1-4 Zvicrën. Golat e Joselu dhe Ruiz vendosën ndeshjen në shinat e duhura për ekipin e De La Fuentes, por një dalje me karton të kuq e Le Normand në pjesëm e parë komplikoi llogaritë. Helvetët ngushtuan shifrat me Amdouni, gjithsesi goli vlejti vetëm për statistikë, pasi spanjollët tundën rrjetën në fund me Ruiz dhe Torres.