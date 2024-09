Parashikimi i motit/ Temperaturat maksimale në 35°C, priten reshje shiu në disa zona

Sipas MeteoAlb, gjatë pjesës së parë të ditës; Shqipëria; do të jetë nën mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta në bregdet dhe zonat e ulëta, por vranësira më të shpeshta do të ketë në zonat malore.

Orët e pasdites; sjellin grumbullim të vranësirave në të gjithë zonën Lindore duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu ku herë pas here do të shoqërohen me erë të fortë.

Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të përmirësojnë kushtet atmosferike në të gjithë territorin e vendit.

Temperaturat e ajrit do të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga 12°C vlera më e ulët deri në 35°C vlera më e lartë në rang vendi; e cila do të shënohet në Elbasan.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe deri e fortë në det me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.