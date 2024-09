7 ushtarë u plagosën në Lezhë-Shkodër, po shkonin të shuanin zjarrin në Mirditë

Lezhë, 3 Shtator 2024/noa.al – Gjashtë djem ushtarë dhe shoferi i makinës ushtarake me të cilën udhëtonin janë plagosur sot në mëngjes nga aksidenti që ndodhi në rrugën Lezhë-Shkodër, raporton noa.al.

Ngjarja dramatike ndodhi rreth orës 05:30, në aksin rrugor “Lezhë-Shkodër”, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Dajçit”.

Automjeti i Repartit Ushtarak Vau i Dejës, me drejtues shtetasin B. N., është përplasur me automjetin autobot, me drejtues shtetasin N. P.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar gjashtë ushtarakë, të gjithë të rinj. Ata janë Gj. H., 33 vjeç, R. D., 57 vjeçe, E. Q., 23 vjeç, J. B., 28 vjeç, D. L., 29 vjeç dhe D. K., 27 vjeç, banues në Shkodër.

Këta ushtarë ishin pasagjerë në automjetin që drejtonte shtetas B. N..

Edhe dy drejtuesit e mjeteve kanë marrë lëndime të ndryshme.

Që të gjithë të plagosurit janë dërguar në spital, për ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Automjeti i Repartit Ushtarak ishte nisur në drejtim të Mirditës, për të ndihmuar në shuarjen e zjarreve.

Grupi hetimor në vendngjarje po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./noa.al