Moti sot dhe nesër në Shqipëri dhe Kosovë

Në përgjithësi këto ditë vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme për shkak të masave ajrore në qarkullim kryesisht të thata dhe më të freskëta. Kjo vjen si pasojë e tërheqjes graduale të Anticiklonit të Azoreve dhe atij Afrikan si dhe depërtimet më të shpeshta të qëndrave ciklonare me origjinë veriore.

Sot në vendin tonë moti do të jetë me vranësira të dhe reshje të pakta shiu në zonën perëndimore dhe stuhi lokale.

Era do të jetë me drejtim veriperëndim 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forces 3 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 18/30°C

– Zonat e ulëta 20/35°C

– Zonat bregdetare 22/33°C

Kosova për ditën e sotme 3 Shtator 2024 do të ketë vranesira dhe kthjellime.

Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 17°C –20°C në mëngjes deri në 31°C –35°C gradë Celsius në mesditë.

E Mërkurë 04 Shtator 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare me reshje shiu përgjate zonave malore pjesërisht qëndrore.

Era do të jetë me drejtim perëndim 7 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forces 3 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 15/28°C

– Zonat e ulëta 18/34°C

– Zonat bregdetare 20/33°C

Në ditët në vijim, moti parashikohet kryesisht i kthjellët për pjesën më të madhe të ditës, por në orët e mesditës dhe pasdites nuk do të mungojnë vranësirat kalimtare të cilat do të jenë më tepër të theksuara në relievet kodrinore – malore të vendit.

Këto vranësira në këto zona do të shoqërohen me reshje shiu afatshkurtra dhe intensitet të ulët.

Megjithatë duhet theksuar se për shkak të energjisë së lartë të çliruar (reshjet konvektive) në relievet kodrinore dhe kryesisht ato të larta malore (dhe zonat përreth tyre) reshjet do të jenë edhe në formën e rrebesheve apo stuhive afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Këto reshje mund të jenë problematike për zonat urbane në këto relieve.

Temperaturat do të jenë brenda vlerave normale të mesatares mujore klimatike të vendit tonë për muajin Shtator me vlera 30°C (zonat malore) deri në 34-35°C (zonat e ulta dhe ato bregdetare).

Megjithatë në ditë të caktuara këto vlera mund të kapërcejnë deri në 36-37°C kryesisht ditën e Premte (apo edhe të Shtunën apo të Dielën e ardhshme).