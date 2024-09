“Kishte gjak ngado, ishte tmerr”/ Kush janë 3 gratë shqiptare që u kthyen në heroina në Gjermani, ndaluan sulmin…

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me një sulm tragjik që ndodhi më 31 gusht në Gjermani, ku 6 persona u plagosën rëndë.

Mësohet se ngjarja ndodhi në afërsi të qytetit Siegen, ku një grua me origjinë gjermane ka sulmuar njerëzit në autobus me thikë. Dy prej tyre ende janë në rrezik për jetën. Tragjedia, sipas kryebashkiakut Meus, mund të kishte qenë tragjedi edhe më e madhe, por duket se disa gra me origjinw shqiptare janw kthyer nw heroinat e ditws.

Deutsche Welle mëson se këto gra që kanë evituar një tragjedi shumë më të madhe në autobus janë me origjinë shqiptare. Ato janë A. L., A.K. dhe B. R.. Deutsche Welles, që sqaron se nuk do të publikojë emrat e plotë për shkak të gjendjes dhe shokut që gratë kanë përjetuar. Ato kanë qenë së bashku me katër fëmijë duke shkuar në festë në qytetin Siegen.

“Kemi qenë në autobus duke u kënaqur, duke kaluar jashtëzakonisht mirë, duke qeshur e argëtuar me fëmijë… papritur është dëgjuar një e bërtitur. E kam parë që një grua po qëllonte të tjerët me thikë. Ka dashur të sulmojë edhe fëmijët tanë… A. L. ia ka kapur thikën me dorë dhe së bashku me A. K. e kanë kapur e kanë rrëzuar këtë grua. Unë kam kapur fëmijët dhe i kam nxjerrë jashtë me shpejtësi… jam kthyer në autobus dhe ia kam marrë nga dora një çantë sulmueses… ia kemi nxjerrë thikën nga dora dhe e kemi shtrirë për toke. Njëra e mbante për duar, tjetra për këmbë… pastaj ajo gruaja bërtiti dorëzohem… u ul me një karrige në autobus dhe aty e kemi mbajtur duke pritur derisa sa të vinte policia… Autobusi ishte përplot me gjak në të gjitha anët… ishte tmerr“, rrëfen në një bisedë B. R.. Vetëm pas daljes nga autobusi A.L. ka vënë re se në dorë kishte një plagë të madhe nga thika. Ajo dhe të lënduarit tjerë janë dërguar menjëherë në spital. A.L. dalë ndërkohë nga spitali dhe tani është më mirë me shëndet. Por shoku i tyre është ende i madh.

Kryetari i bashkisë i ka falënderuar për guximin e treguar dhe për faktin që kanë shpëtuar edhe shumë të tjerë, që mund të kishin rënë viktimë. Të premten gjatë natës janë trajtuar edhe nga psikologë, por për fat të mirë, ato kanë edhe familjet e tyre pranë vetes.